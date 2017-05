Bolsa de valores de São Paulo cai 10% e trava negociações

Instabilidade 18/05/2017 | 10h34 Atualizada em

Ações de empresas brasileiras despencam em leilões que estão sendo realizados pela Bolsa de Valores de São Paulo. Ainda na abertura dos futuros, houve trava nas negociações, sendo um circuit breaker apontado por operadores. Não havia compradores de Ibovespa futuro, explicou Bruno Madruga, assessor da Monte Bravo Investimentos. As informações são da Rádio Gaúcha.

Conforme o jornal O Estado de S. Paulo, a moeda americana abriu o pregão com alta de 5,63%, sendo vendida a R$ 3,3235, e o mercado futuro parou as negociações. Já a Bolsa caiu 10,02% na abertura da sessão, a 61.180 pontos, e não há negócios para o contrato futuro da Ibovespa com vencimento em junho.



Agora, operadores falam em "pânico na bolsa". A crise política seria ruim em qualquer momento. No entanto, o impacto é maior agora porque o mercado estava "comprado", como chamam. Significa que os investidores estavam apostando na melhora da economia, em valorizações. E com o impacto da notícia da delação da JBS, é uma avalanche de venda de papéis.

Alexandre Wolwacz, da L&S, destaca ações que estão despencando durante os leilões:

Petrobras abriu em -19%

Companhia Elétrica de Minas Gerais com queda superior a 40%.

Itaú abriu com queda de 18%

Entenda o circuit breaker

- Se ações caírem mais de 10%, as negociações param por 20 minutos

- Se voltar e cair até 15%, para por mais uma hora

- Caso na volta a queda prossiga até 20%, bolsa suspende por um prazo a ser determinado



*Rádio Gaúcha e Estado de S.Paulo