Bruno Alves pede aproximação e conversa no "novo" Figueirense

O Figueirense quase monta um novo elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda na semana final de preparação para a estreia, o clube apresentou novas peças ao plantel. Ante isso, é inegável que o entrosamento seja prejudicado. No entanto, o zagueiro Bruno Alves acredita que a situação pode ser superada e os atletas estejam alinhados em pouco tempo. Basta, segundo ele, haver boa comunicação e que joguem próximos.

Em entrevista coletiva, na tarde desta quinta, Bruno Alves apontou a dificuldade como natural no começo da competição que bate na porta.

— Mas tem que ser superada. Ainda é preciso conhecer como o companheiro gosta de receber a bola no pé, coisas do tipo. Isso tem que ser conversado nos treinos e nos jogos. Como o time está buscando o entrosamento, é procurar encurtar os espaços e conversar bastante. Isso facilita para jogarmos – receitou o atleta.

Somente no setor em que Bruno Alves atua, por exemplo, o Figueirense contratou dois atletas, Naylhor e Ferreira. O zagueiro não tem a concorrência e acredita que estes e outros companheiros farão do Furacão forte pelo objetivo do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

— A gente sabe que futebol é resultado, e quando não dá, tem mudanças, como aconteceu aqui no Figueirense. O pessoal que chegou é legal, trabalhador e veio para somar. Acredito que tem tudo para dar certo, estamos nos encaixando nos treinos e temos condição de fazer uma boa Série B — disse.

O Figueirense finaliza nesta sexta os preparativos para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. No início da tarde, depois do treino matutino, a equipe viaja para Goiânia. No dia seguinte, às 19h, o Alvinegro encara o Goiás, no Serra Dourada.

