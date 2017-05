Câmera com máscaras e outras novidades do Instagram Stories

Redes Sociais 16/05/2017 | 12h11 Atualizada em

A atualização mais recente do Instagram traz novas apropriações do Snapchat. Entre as novidades estão as famosas máscaras da câmera, que irão permitir que os usuários do Stories utilizem adereços que vão de equações de matemática girando ao redor da cabeça, até orelhas felpudas de animais, como coalas.



Para acessar a ferramenta, você deverá clicar na câmera e tocar no novo ícone em formato de rosto, que ficará no canto inferior direito. A versão 10.21 do Instagram deve ser liberada aos poucos tanto para usuários de Android quanto de iOS.

Além das máscaras, outro recurso que deve estar disponível após a atualização é o "rebobinar", que permite fazer vídeos que serão reproduzidos de trás para frente. Este novo formato de câmera aparecerá ao lado das opções "Boomerang" e "Mãos Livres".

Também será possível adicionar contexto a sua história com o novo adesivo de hashtag. Para isso, o usuário deverá tocar no ícone de sticker no canto superior direito da tela, selecionar e personalizar a hashtag, e então adicioná-la ao Stories.

A ferramenta funcionará como as marcações de usuários: a hashtag deve ser adicionada por meio da ferramenta de texto e também irá direcionar quem está assistindo a sua história a outras publicações relacionadas à hashtag.



Por fim, um novo tipo de borracha será adicionado às ferramentas de desenho. Assim, será possível apagar o que você desenhou e ainda remover cores da imagem.

Foto: Instagram Blog / Reprodução

Após criar uma foto ou vídeo, selecione uma ferramenta de desenho, toque e mantenha pressionada para preencher toda a tela com cor. Logo após, com o auxílio da borracha, será possível esconder ou revelar partes da sua foto ou vídeo que estão por baixo do efeito.