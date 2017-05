Caminhão pega fogo na BR-101 e trânsito é interditado em Penha

Norte 11/05/2017 | 06h46 Atualizada em

Um caminhão pegou fogo por volta das 5h20min desta quinta-feira, no quilômetro 108,5 da BR-101, em Penha, no Norte de Santa Catarina. A pista precisou ser interditada e o trânsito foi desviado pelas marginais. Por volta das 6h30min, a rodovia já registrava congestionamento de 2 quilômetros.



De acordo com Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo teve um problema elétrico enquanto trafegava sentido Joinville. Assim que o incêndio teve início, o motorista, único ocupante do caminhão e que ainda não teve a identidade confirmada, saiu do veículo e chamou ajuda. Não houve feridos.

Foto: PRF / Agência RBS

