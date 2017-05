Doação 21/05/2017 | 12h36 Atualizada em

A 6ª Promotoria de Justiça de Balneário Camboriú está arrecadando lençóis com elástico, sobre-lençóis, fronhas e cobertores de solteiro para os idosos do Lar São Vicente de Paula.



A entidade está sob intervenção municipal a pedido do Ministério Público, que fiscaliza os cuidados com os internos.



As doações podem ser entregues na Secretaria da Pessoa Idosa, na Rua 1822, na 6ª Promotoria, no Fórum, ou diretamente no asilo, na Quinta Avenida.