Canal de acesso aos portos de Itajaí e Navegantes reabre depois de quatro dias 

Portos 22/05/2017 | 10h09 Atualizada em

O canal de acesso aos portos de Itajaí e Navegantes foi reaberto na manhã desta segunda-feira, após quatro dias de fechamento. A abertura da barra foi feita pela Marinha, após comunicação da Praticagem de que as condições possibilitavam a retomada de manobras.



A Praticagem ainda avalia uma possível restrição à operação de embarcações com menos de 250 metros de comprimento. Há seis manobras programadas _ três entradas e duas saídas, todas na Portonave.



Ainda não há uma estimativa do total de perdas causadas pelo fechamento, e a tendência é o complexo manter os números em sigilo. Mas sabe-se que cada navio parado tem um prejuízo de até US$ 50 mil por dia, somente em afretamento. Sem contar o impacto para o restante do trade, só no domingo a perda chegou a R$ 1,7 milhão.