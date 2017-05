Capitão do Avaí, Marquinhos joga favoritismo para o São Paulo

Série A 20/05/2017 | 10h00 Atualizada em

Pressão. Ainda é início de Campeonato Brasileiro, ela já está presente. O Avaí pelo resultado positivo, que não veio na estreia, jogando em casa. Por isso, tenta o triunfo diante do São Paulo, às 20h de segunda-feira, no Morumbi. Mas o ingrediente que influi no jogo, o Leão empurra ao adversário. Conforme o capitão Marquinhos, pelo momento e também o mando, são os tricolores que precisariam vencer. Porém a necessidade abre o caminho para os azurras encontrarem os três pontos.

— A torcida vai para cobrar uma vitória sobre o Avaí. Time grande é assim, não podemos nos enganar: a obrigação deles é vencer o Avaí, vencer e baixar a poeira. Time grande pega um time que é taxado por todos que vai lutar contra o rebaixamento, é visto como um momento bom receber o Avaí para eles. Não é nos fazer de coitadinho, é aproveitar a oscilação deles durante os 90 minutos. Quanto mais eles deixarem a gente ter contra-ataque, temos de aproveitar. A posse de bola vai ser maior deles, todo mundo sabe que o favorito é o São Paulo, eles tem essa obrigação de vencer, e a torcia vai lá para ver uma vitória. Então, quando o gol não sai, temos que explorar isso para sair com um bom resultado — teorizou o camisa 10 do Leão.

Até porque o Avaí precisa. Com o objetivo de permanecer na elite do futebol nacional, o conjunto azul tenta somar o máximo de pontos o quanto antes. Garantir a continuidade na Série A com antecedência é sonho dentro do objetivo. Assim, o rótulo de candidato ao rebaixamento seria derrubado mais rápido, ainda que não atrapalhe em nada a missão azurra.

— Incomodar não incomoda, sabemos que quem fala isso não acompanha o trabalho dentro da Ressacada. Cabe a nós mostrar que eles estão errados. Temos que nos preocupar com o nosso trabalho, fechar mais o grupo para permanecer na Série A. E não é pensando somente no time, mas na instituição, para cada vez mais evoluir dentro e fora de campo — comentou Marquinhos.



