Casal e cadelinha de SC vão pedalar 15 mil quilômetros na América do Sul

Aventura 22/05/2017 | 16h46 Atualizada em

Um casal de Blumenau terá a companhia da cadela vira-lata Frida na maior aventura da vida deles até agora. O engenheiro civil Thiago Gilli Troccoli, 31, e a publicitária Camila Schlichting, 27, vão deixar tudo para trás a partir do próximo mês para pedalar mais de 15 mil quilômetros pela América do Sul. O roteiro inclui Uruguai, Argentina e Chile, além do Brasil.



Eles calculam pedalar mil quilômetros por mês até Ushuaia, no extremo Sul do nosso continente, e no retorno. Com isso a viagem deve durar cerca de um ano e meio. A aventura pode ser acompanhada no site e nas redes sociais.

Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Curta o Blog do Pancho no Facebook

Siga o Blog do Pancho no Twitter