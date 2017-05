Catarinenses são as que mais praticam esporte no país, aponta pesquisa

Saúde 17/05/2017 | 18h21 Atualizada em

As catarinenses são as que mais praticam esporte no país. É o que aponta um estudo divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com dados de 2015. Enquanto 24,3% das mulheres do Estado afirmam que praticam alguma modalidade, no país apenas 16,9% se encaixam neste perfil.

Quando incluídos os homens, os catarinenses ficam em segundo lugar. Em SC, 28,6% da pessoas acima de 15 anos praticam esporte, perdendo apenas para o Amazonas (32,2%). Já os homens catarinenses ficam na quarta posição, com 33,1%. Os dados fazem parte do estudo Pnad 2015: Prática de Esporte e Atividade Física, com dados extraídos a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad).

O levantamento também traz informações sobre atividade física - não havia diferenciação entre esporte e atividade física, ficando a cargo de quem respondeu a classificação da modalidade praticada. Quando se fala apenas em atividade física, o Estado aparece em 20º lugar, com apenas 13,6%, abaixo inclusive da média brasileira que é de 17,4%. Já quando se fala em esporte ou atividade física, 39,2% dos catarinenses afirmam que praticam alguma delas, o que posiciona o Estado em oitavo lugar no país.



Motivos apontados para não se exercitar

Os números divulgados revelam ainda que das pessoas que não praticaram esportes, 38,2% alegaram falta de tempo e 35% disseram não gostar ou não querer. A falta de tempo foi mais declarada pela população adulta, com destaque entre as pessoas de 25 a 39 anos (51,6%). Já entre os adolescentes de 15 a 17 anos, o principal motivo foi não gostarem ou não quererem, com 57,3%. Já o principal motivo para praticar esporte, declarado por 11,2 milhões de pessoas (28,9% dos que praticaram), foi relaxar ou se divertir, seguido de melhorar a qualidade de vida ou o bem estar (26,8%).

Jovens escolhem futebol como esporte; idosos praticam caminhada

O futebol foi a principal modalidade esportiva praticada no Brasil, com 39,3% dos 38,8 milhões de praticantes de esportes no país. Em segundo lugar, veio a caminhada (24,6%), seguida pelo esporte fitness (9%).

O futebol foi praticado principalmente por homens, que eram 94,5% dos praticantes desta modalidade. Vale ainda destacar a participação masculina em: ciclismo (75,2%); lutas e artes marciais (70,0%); e atletismo (64,5%). Por outro lado, os quatro esportes predominantemente praticados pelas mulheres eram: dança e ballet (85,0%); ginástica rítmica e artística (80,5%); caminhada (65,5%); fitness (64,4%).

Já entre os praticantes de atividades físicas, 13,8 milhões fizeram caminhada (49,1%). Em segundo lugar, aparece fitness ou academia, com 16,8%, seguida de culturismo ou musculação com 7,2%.

Leia mais notícias:

Com maior rede de leite materno do mundo, Brasil ainda precisa de doadoras



Mais de 80% das pessoas que sofrem de dor de cabeça se automedicam, diz pesquisa



Anvisa inclui maconha em relação de plantas medicinais



"Brasil é modelo na imunização contra influenza", diz pesquisadora do instituto que produz a vacina