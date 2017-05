"Cautela nesse momento é importante", diz Colombo

Crise política 18/05/2017 | 16h06 Atualizada em

No Rio de Janeiro, onde participou do Fórum Nacional que debate a recessão, crise estadual e da infraestrutura, na sede do BNDES, o governador catarinense Raimundo Colombo comentou (PSD) a crise política.



Ele pediu "cautela" e disse ainda não ter informações ou avaliações a fazer sobre uma possível renúncia de Michel Temer (PMDB)

— Cautela nesse momento é importante, tem que esperar o posicionamento do presidente, ver as ações e pensar no Brasil. Sinceramente não tenho essas informações (de renúncia), não sei avaliar. O Brasil estava se arrumando, a gente sentia isso no dia a dia. Agora é torcer pela melhor posição — declarou.

