Centro de Balneário Camboriú tem os imóveis mais caros do país

18/05/2017

Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS

Um levantamento feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicos para a Revista Exame, que publica anualmente um caderno especial sobre o mercado imobiliário brasileiro, aponta o Centro de Balneário Camboriú como o bairro com o metro quadrado mais caro do pais.



A análise chegou ao preço de R$ 26,5 mil _ cerca de R$ 4 mil a mais do que o segundo colocado, o Itaim, em São Paulo, e R$ 5 mil a mais do que o Leblon, no Rio de Janeiro. O Centro de Balneário é o único bairro de Santa Catarina entre os primeiros na lista.



A escassez de terrenos e a aposta das construtoras em imóveis de alto luxo explicam os preços astronômicos. Um mercado voltado a um público endinheirado, mas que nem por isso deixou de sentir os efeitos da retração econômica. Em comparação com anos anteriores, os corretores especializados nesse tipo de apartamento chegaram a registrar uma queda de 50% nas vendas.



A baixa, no entanto, não reduziu os preços. A cidade também aparece no ranking dos municípios com mais de 100 mil habitantes onde os imóveis mais valorizaram no último ano. Está em segundo lugar, com 8,9% de valorização _ atrás apenas de Teresópolis (RJ), que teve 9,6%.



Confira o ranking dos bairros mais caros:

Centro (Balneário Camboriú) - R$ 26576

Itaim (São Paulo) - R$ 22640

Leblon (Rio de Janeiro) - R$ 21359

Lagoa (Rio de Janeiro) - R$ 20578

Jardim Paulista (São Paulo) - R$ 17907

Moema (São Paulo) - R$ 17209

Moinhos de Vento (Porto Alegre) - R$ 15908