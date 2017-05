Chapecoense arranca empate com o Corinthians na estreia do Brasileirão

Série A 13/05/2017 | 21h31 Atualizada em

Uma cena antes do jogo na Arena Corinthians, neste sábado na estreia do Brasileirão 2017, mostrou que a Chapecoense não enfrentará clima hostil neste campeonato, após o trágico acidente aéreo no fim do ano passado. Os jogadores do Verdão do Oeste foram aplaudidos de pé pela Fiel quando subiram ao gramado para aquecimento. E eles até se sentiram em casa na maior parte da partida e arrancaram o empate por 1 a 1 com o Timão.



O Corinthians não estava à vontade em sua casa. Os jogadores, então, passaram a se movimentar constantemente. Maycon, por exemplo, chegou a aparecer pelo lado direito do ataque. E era ali que o Timão começou a encontrar o caminho para levar perigo... Aos 22, Fagner iniciou a jogada com drible e passe para Rodriguinho, que enfiou linda bola para Jô abrir o placar, tocando por cima do goleiro.



O gol deu tranquilidade para o Corinthians trabalhar mais as jogadas pelo meio de campo, mas ganhou uma preocupação: Pablo sentiu dores na coxa direita e teve de ser substituído por Pedro Henrique. A defesa ficou desarrumada, e a Chapecoense aproveitou. Após boas oportunidades ainda no primeiro tempo, a equipe chegou ao empate aos 10 da etapa final, quando Arthur cabeceou na trave e Wellington Paulista ficou com a sobra e empatou.



A Chapecoense parecia não se contentar com o empate. Sem se intimidar por jogar fora de casa, o time continuou pressionando. O Corinthians também não estava satisfeito com apenas um ponto na estreia, tanto que o técnico Fábio Carille trocou o volante Gabriel pelo atacante Kazim.



Apesar da vontade das duas equipes, o placar não foi alterado. Melhor para a Chapecoense, que conseguiu algo que deve acontecer pouco neste Brasileirão: arrancar pontos do Corinthians em sua Arena.



Na segunda rodada, o Corinthians visita o Vitória, domingo, às 16h, no Barradão. Já a Chapecoense entra em campo no sábado, às 19h, contra o Palmeiras, na Arena Condá.

Ficha técnica:



Corinthians 1 x 1 Chapecoense

Local: Arena Corinthians, São Paulo (SP)

Arbitragem: Elmo Alves Resende Cunha (GO), auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

Público: 31.470 pagantes

Renda: R$ 1.477.730,80

Cartões amarelos: Fagner e Rodriguinho (COR), Andrei Girotto e Wellington Paulista (CHA)

Gols: Jô (22'/1ºT) (1-0), Wellington Paulista (10'/2ºT) (1-1)



CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo (Pedro Henrique, aos 44'/1ºT) e Guilherme Arana; Gabriel (Kazim, aos 33'/2ºT) e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero (Léo Jabá, aos 23'/2ºT); Jô. Técnico: Fábio Carille.



CHAPECOENSE: Jandrei; Apodi, Luiz Otávio, Victor Ramos e Reinaldo; Andrei Girotto e Luiz Antonio (Nadson, aos 33'/2ºT); Rossi (Nenén, aos 39'/2ºT), Arthur Caike e João Pedro; Wellington Paulista (Osman, aos 29'/2ºT). Técnico: Vágner Mancini.



