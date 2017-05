Chapecoense cogitou trocar Elias por Anselmo do Inter

Negociação 20/05/2017 | 23h45 Atualizada em

Durante o jogo entre Chapecoense 1, Palmeiras 0, neste sábado á noite, na Arena Condá, circulou na Arena Condá a possibilidade do goleiro Elias, que veio emprestado do Juventude, ser negociado com o Inter.

O goleiro chegou a ser titular em algumas partidas mas perdeu a vaga para Artur Moraes. Diante de algumas falhas do titular quem assumiu a meta foi Jandrei, que já passou pela base do Inter e estava no Tubarão-SC, no início do ano.

Em três jogos Jandrei venceu dois e empatou um. Com isso Elias perdeu espaço e não foi nem relacionado para o jogo contra o Palmeiras.

O diretor de futebol da Chapecoense, João Carlos Maringá, disse que o clube chegou a cogitar a troca do goleiro pelo volante Anselmo, que jogou com ele quando estava no Joinville, mas o alto salário do jogador inviabilizou o negócio. Mas negou que neste momento a Chapecoense esteja negociando sua saída.

- O Elias é bom goleiro, tem contrato conosco até o final do ano e contamos com ele – disse Maringá.

Ele afirmou que, se o Internacional quiser o jogador terá que pagar multa. Citou ainda que a Chapecoense tem a preferência da compra do jogador, junto ao Juventude.

Maringá também elogiou a vitória da Chapecoense diante do Palmeiras. Ele disse que o time está jogando diante da torcida.Ressaltou ainda que os três pontos conquistados diante do atual campeão brasileiro podem fazer diferente na luta para se manter na Serie A.

- O Palmeiras não vai perder mais que cinco partidas no campeonato – projetou Maringá.Ele elogiou a postura dos jogadores do clube, que mesmo após uma sequência de viagens para Medellín, São Paulo e Buenos Aires, com retorno de ônibus de Porto Alegre, por problemas no aeroporto de Chapecó.

- Em momento algum eles reclamaram, ninguém falou de desgaste de viagem, eles chegaram na sexta-feira de manhã, treinaram à noite, jogaram e venceram – destacou Maringá.



