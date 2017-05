Chapecoense não perdeu com João Pedro e Apodi iniciando a partida

Série A 15/05/2017 | 16h57 Atualizada em

Nos cinco jogos em que a Chapecoense iniciou a partida com Apodi na lateral e João Pedro no meio o time não foi derrotado. O retrospecto é um bom motivo para o técnico Vagner Mancini tentar esta formação no jogo de quarta-feira, contra o Lanús, na Argentina, pela Libertadores.

Com João Pedro e Apodi desde o início da partida foram três vitórias contra Atlético Nacional-COL, Metropolitano e Joinville, além de dois empates contra Nacional-URU e Corinthians.João Pedro começou o ano como titular, depois ficou fora do time por lesão e retomou a posição no final do turno do Catarinense.

Apodi chegou um pouco depois, em fevereiro e começou a ser testado entrando no segundo tempo, mais à frente ou atuando em jogos que João Pedro não atuava, poupado ou por cartão.

A partir do segundo tempo do confronto contra o Figueirense, no dia primeiro de abril, onde a Chapecoense venceu por 2 a 0, o técnico Vagner Mancini testou João Pedro no meio com Apodi na lateral. Naquele jogo foi a quinta vitória seguida do time, que venceria as próximas três, já com Apodi e João Pedro iniciando a partida.

No quarto jogo com a dupla houve empate por 1 a 1 como Nacional, na Arena Condá, pela Libertadores.Foi então que o técnico Vagner Mancini resolveu desfazer o esquema que vinha dando certo.

No jogo de volta contra o Nacional, no Uruguai, tirou Apodi e resolveu testar um terceiro zagueiro, Nathan, para tentar reforçar o sistema defensivo. Não deu certo e o time levou 3 a 0, com Apodi entrando no final do segundo tempo.

No primeiro jogo da final contra o Avaí não colocou Apodi e deixou três volantes no meio. Venceu o jogo por 1 a 0, gol feito por Luiz Antônio no momento em que o Avaí estava com um a menos, antes da expulsão de Andrei Girotto.

No segundo jogo da final do Catarinense, na Arena Condá, Mancini novamente optou por Nathan improvisado no meio para reforçar a marcação e novamente perdeu o jogo, por 1 a 0, para o Avaí. Apodi entrou no final do segundo tempo.

Contra o Atlético Nacional a Chapecoense jogou com três volantes no meio e foi derrotada por 4 a 1 na Colômbia, perdendo o título da Recopa.

Depois da sequência de maus resultados o técnico Vagner Mancini voltou a utilizar João Pedro no meio e Apodi na lateral direita. E a Chapecoense conseguiu um bom resultado contra o Corinthians, na Arena Itaquera, empatando por 1 a 1. E até poderia ter saído com a vitória pois teve bola na trave e reclamação de pênalti não marcado.

Coincidência ou não parece que o time joga melhor com João Pedro no meio e Apodi na lateral. Como Andrei Girotto está suspenso pelo cartão vermelho na Recopa, que é uma competição da Conmebol, ele é uma opção para compor o meio com Moisés Ribeiro e Luiz Antônio.

A Chapecoense viajou nesta segunda-feira de São Paulo para Buenos Aires, onde pousou no início da tarde. No inicio da noite fez um trabalho na academia e piscina. Nesta terça-feira está previsto um treinamento às 16h.

Com quatro pontos no Grupo 7 da Libertadores a Chapecoense precisa da vitória para alcançar Lanús e Nacional, que tem sete e assim ir para a última rodada com chances de classificação.

Jogos da Chapecoense com João Pedro e Apodi iniciando a partida:

Corinthians 1 x 1 Chapecoense

Chapecoense 1 x 1 Nacional-URU

Chapecoense 2 x 0 Joinville

Metropolitano 1 x 3 Chapecoense

Chapecoense 2 x 1 Atlético Nacional



Leia todas as notícias da Chapecoense

Chapecoense tenta se consolidar na elite do Campeonato Brasileiro