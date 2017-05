Chapecoense tenta se consolidar na elite do Campeonato Brasileiro

Série A 13/05/2017 | 06h30 Atualizada em





Reinaldo é destaque pelos gols e regularidade até o momento na Chapecoense Foto: Sirli Freitas / Chapecoense

Objetivo do clube: consolidar presença na Série A

Participações na Primeira Divisão: 5

Campanha no ano: 30 jogos, 15 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 46 gols pró, 32 gols contra e aproveitamentos de 56,7%

Atleta destaque: Além da regularidade nas atuações, Reinaldo foi o autor do primeiro gol da história do clube na Libertadores, contra o Zúlia, na Venezuela, na vitória por 2 a 1. O lateral-esquerdo da Chapecoense é o atleta com melhor desempenho até o momento. No apoio é quase um atacante. Tornou-se o cobrador oficial de pênalti do time. Suas cobranças de lateral são quase cruzamentos dentro da área e já resultaram em gol.

Quem chegou: Seijas (meia)

Quem saiu: Wesley Natã (atacante)

Nei Roque Mor, o Nei Maidana, vice-presidente de futebol

¿O objetivo fazer uma competição equilibrada, sem sustos, para que possamos permanecer e consolidar a permanência. Mas procurando melhorar dentro para chegar ao ponto que chegamos neste ano, que é brigar por vaga em competição internacional. Mas só com a manutenção na Série A se consegue um orçamento equilibrado para ir estruturando mais o clube. A base já mostrou resultados e temos feito boas campanhas recentemente no estadual. Isso é o reflexo do clube estar na Série A. Também houve investimento no estádio e no CT, que estamos avaliando a possibilidade de adquiri-lo de forma definitiva¿.

Mais notícias da Chapecoense