Chapecoense tenta superar problemas e o Palmeiras pela Série A

Na Arena Condá 20/05/2017 | 09h00 Atualizada em

Luiz Otávio deve estar em ação no próximo jogo da Chapecoense. A situação envolvendo a escalação do zagueiro é tema relacionado à Libertadores. Na estreia do Verdão como mandante no Campeonato Brasileiro, ele pode estar ao lado de Victor Ramos no confronto ante o Palmeiras, às 19h deste sábado. Quisera a Chape que este fosse o único problema. A equipe também sofre com desgaste físico.

Sobre o tema na competição internacional, o presidente Plínio David de Nes Filho informou que ele e demais diretores vão analisar o caso do e-mail com comunicado que o clube alega não ter recebido, encaminhado por CBF e FCF. Nele havia a notificação de que Luiz Otávio tinha três jogos a cumprir por conta de punição. Mas isso não impede que o jogador esteja na formação que tende ser a mesma do empate em 1 a 1 com o Corinthians.

Desta forma, Douglas Grolli vira opção ao técnico Vagner Mancini. O volante Andrei Girotto, de fora na vitória sobre o Lanús, no meio de semana, também deve estar entre os 11 do time da casa. Até porque Moisés Ribeiro deixou a última partida com possibilidade de veto em virtude de suas condições físicas. Ainda mais pelo curto tempo de recuperação. Não apenas por conta de apenas três dias entre um jogo e outro.

A Chapecoense passou trabalho de Buenos Aires para casa. Na noite de quinta-feira, não havia condições para que o avião com a delegação pousasse em Chapecó. A aeronave parou em Porto Alegre e o trajeto até o Oeste de SC foi feito de ônibus. O desembarque ocorreu às 4h40min de sexta-feira. O treinamento, o único antes do duelo contra o Palmeiras, teve de ser adiado para as 19h.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE

Jandrei; Apodi, Victor Ramos, Luiz Otávio e Reinaldo; Andrei Girotto, Luiz Antonio e João Pedro; Rossi, Wellington Paulista e Arthur.

Técnico: Vagner Mancini.

PALMEIRAS

Fernando Prass; Fabiano, Antônio Carlos, Juninho e Michel Bastos; Thiago Santos, Tchê Tchê, Róger Guedes, Raphael Veiga, Keno e Willian.

Técnico: Cuca

ARBITRAGEM: André Luiz de Freitas Castro, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha (trio do GO).

HORÁRIO: 19h de sábado

LOCAL: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Leia todas as notícias da Chapecoense