Chapecoense vai direto a São Paulo onde enfrenta o Corinthians

A delegação da Chapecoense passou a quinta-feira viajando após o revés pelo placar de 4 a 1 diante do Nacional, pela Recopa, em Medellín-COL. Às 12h52 a delegação pegou um voo para Bogotá, capital de Colômbia e, às 15h, um voo para São Paulo, onde deveria chegar próximo da meia-noite.

Nesta sexta-feira o grupo tem um treino programado para às 16h onde deve se preparar para o confronto de sábado, na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians, às 19h, na Arena Corinthians.

Apesar do título no Campeonato Catarinense o time vive um clima de desconfiança manifestada pelos torcedores nas redes sociais. Afinal são cinco derrotas nos últimos seis jogos. A única vitória foi no primeiro jogo da final do Catarinense, por 1 a 0, diante do Avaí, na Ressacada.

Tudo bem que em dois deles, contra Criciúma e Cruzeiro, a Chapecoense poupou jogadores. Mas sofreu duas goleadas, 3 a 0 para o Nacional e 4 a 1 para o Atlético Nacional.

Além disso perdeu o jogo da final do Catarinense em casa, diante do Avaí. Aliás, o goleiro Artur Moraes foi bastante criticado nas redes sociais pelas falhas tanto no gol sofrido diante do Avaí quanto pelo primeiro que levou logo a um minuto do jogo da final da Recopa, contra o Atlético Nacional.

E na estreia do Brasileirão pega justamente um dos poucos times que nunca venceu na competição,o Corinthians, fora de casa. Na sequência vai para a Argentina enfrentar o Lanús, pela Libertadores. Nesse momento difícil é hora do grupo mostrar poder de reação.

Pelo menos o técnico Vagner Mancini poderá contar novamente com o atacante Rossi e o zagueiro Luiz Otávio, que estavam suspensos na Recopa.

