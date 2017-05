Chuva deixa ruas alagadas e provoca deslizamentos em Pomerode

Tempo 19/05/2017 | 11h36 Atualizada em

A chuva que caiu durante a madrugada e o começo da manhã desta sexta-feira fez o Rio do Testo, em Pomerode, subir rapidamente e alagar algumas ruas da cidade. Houve também o registro de quedas de árvore e deslizamentos de terra.

De acordo com a Defesa Civil de Pomerode, o rio subiu 3,67 metros e cerca de 134 milímetros de chuva foram registrados na cidade nas últimas 24 horas. Um volume considerado muito acima do normal. No início da manhã, por volta das 6h25min, a Defesa Civil estadual emitiu um alerta de risco de deslizamento para o município.

Na Rua dos Atiradores, na altura do número 7800, a água invadiu a pista e o local está interditado. Na Rua Morro Strassmann também houve alagamento mas a situação já está normalizada. Houve um deslizamento de terra na Rua Carlos Butzke e na Rua Rodolfo Sell uma árvore caiu na rede elétrica e o abastecimento de energia ficou comprometido na região.

Na Escola Básica Municipal Noemi Schoroeder, no bairro Testo Central Alto, as aulas foram suspensas nesta sexta-feira.