Chuva forte causa alagamentos e deslizamentos em pelo menos seis cidades de Santa Catarina

Deslizamentos e alagamentos foram registradas em pelo menos seis municípios de Santa Catarina nesta sexta-feira. A chuva forte e constante durante todo o dia teria, segundo dados da Defesa Civil estadual, causado estragos e transtornos em Joinville, Jaraguá do Sul e Três Barras, no Norte do Estado, Blumenau, no Vale do Itajaí, Salete, no Alto Vale do Itajaí, e também no município de Bela Vista do Toldo, no Oeste. Até o início da noite desta sexta-feira, não havia informações sobre feridos ou desabrigados.

Das 8h até as 14h desta sexta-feira, ao menos nove cidades, entre o Litoral Norte do Estado e o Vale do Itajaí, registraram volumes grandes de chuva, conforme a Defesa Civil. Garuva, Joinville e Timbó teriam os maiores valores: 41 milímetros, 31 milímetros e 25 milímetros, respectivamente. Já entre quinta-feira e sexta-feira, outras cidades nas áreas entre o Litoral e os Planaltos e também no Meio-Oeste, o volume de chuva no período superou o esperado para todo o mês de maio.



Em apenas 24 horas, pelo menos oito municípios registraram mais de 100 mm de precipitação, como Guaramirim (138 mm), Romelândia (126 mm) e Pomerode (120 mm). De acordo com a Epagri/Ciram, ventos fortes também foram registrados na madrugada de sexta-feira, com rajadas persistentes de 50 a 60 km/h principalmente no Oeste, Meio-Oeste e na Serra catarinense.

Em Blumenau, a chuva provocou alagamentos no entorno da rodoviária Foto: Jaime Batista da Silva / Arquivo pessoal

Previsão indica melhora gradativa do tempo

Conforme o meteorologista do Grupo RBS Leandro Puchalski, o tempo deve ter melhora no fim de semana. No sábado, com a influência de dois sistemas meteorológicos, a umidade do mar deve manter o céu nublado e a chance de chuva principalmente no Norte, Vale do Itajaí e Florianópolis. Outro ponto é que uma frente fria que, no momento, atua mais no Rio Grande do Sul, mas também traz instabilidade para SC.

Já domingo uma frente fria deve trazes chuva ainda ao Estado entre a madrugada e a manhã, que será nublada. Apenas o Oeste, segundo Puchalski, é que deve amanhecer com o tempo mais seco. Nas demais regiões a chuva deve dar uma trégua ao longa da tarde, conforme a frente fria se desloca para o mar. Já as temperaturas, tanto no sábado como no domingo, não devem ter grandes alterações.



> Leitor registra ponto turístico em Timbó, no Médio Vale do Itajaí, onde, até as 14h desta sexta-feira, segundo a Defesa Civil, choveu pelo menos 25 milímetros:

Timbó após a última madrugada com forte chuvas, apesar do rio bastante cheio, fluindo na sua normalidade, com forte correnteza e sem represar. Uma publicação compartilhada por Nillo Lluiz (@nillolluiz) em Mai 19, 2017 às 9:06 PDT



