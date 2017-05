Chuva provoca deslizamento em Florianópolis

Estragos 20/05/2017 | 14h35 Atualizada em

Um desmoronamento de terra impossibilitou o acesso de carro à servidão José Kumakola, na Costeira do Pirajubaé, em Florianópolis, neste sábado. Segundo o coordenador da Defesa Civil em Florianópolis, Luiz Eduardo Machado, a ocorrência foi registrada por volta das 3h desta madrugada, porém a equipe foi ao local na manhã de sábado.

A chuva teria provocado o deslizamento, diz Machado. Ninguém ficou ferido ou desalojado, porém o montante de terra impossibilitou o acesso de carro a seis residências. Ele explica que um muro de cerca de dois metros sustentava quase cinco metros de uma monte de terra, que acabou cedendo em função da chuva, junto com a estrutura do muro.

A expectativa é que seja a terra que deslizou seja retirada entre domingo e segunda-feira pois depende do maquinário da Secretaria de Obras, acrescenta o coordenador.

Alerta da Defesa Civil

A Defesa Civil de SC emitiu alerta sobre vento forte, com rajadas de 50 a 65 km/h, e mar muito agitado com ondas altas com picos de até três metros e meio. Alertam que há perigo para navegação de pequenas e médias embarcações até domingo.



Confira a previsão para este sábado por região, segundo a Epagri/Ciram:



REGIÃO: LITORAL NORTE

Máxima: 21ºC Mínima: 18ºC

Manhã: Encoberto com chuva

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

REGIÃO: PLANALTO NORTE

Máxima: 21ºC Mínima: 11ºC

Manhã: Encoberto com chuva

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva



REGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA

Máxima 20ºC Mínima: 17ºC

Manhã: Encoberto com chuva

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

REGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA

Máxima: 19ºC Mínima: 15ºC

Manhã: Encoberto com chuva

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

REGIÃO: VALE DO ITAJAÍ

Máxima: 20ºC Mínima: 13ºC

Manhã: Encoberto com chuva

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

REGIÃO: LITORAL SUL

Máxima: 20ºC Mínima: 16ºC

Manhã: Encoberto com chuva

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

REGIÃO: PLANALTO SUL

Máxima: 17ºC Mínima: 11ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

REGIÃO: MEIO OESTE

Máxima: 20ºC Mínima: 11ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada



REGIÃO: OESTE

Máxima: 23ºC Mínima: 12ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

REGIÃO: EXTREMO OESTE

Máxima: 24ºC Mínima: 16ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

