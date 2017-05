Cinema mundial: Mostra Panorama Cine Arte promove sessões gratuitas de filmes premiados em festivais

Em Florianópolis 17/05/2017 | 11h00 Atualizada em

Começa nesta quarta-feira a Mostra Panorama Cine Arte, que exibe em Florianópolis filmes latino-americanos, europeus e da Ásia que foram destaque nos principais festivais do mundo. A programação é gratuita e segue até o dia 28 de maio com a exibição de 15 filmes no Cinespaço do Beiramar Shopping. Entre os destaques, a produção chinesa A Assassina, a brasileira Boi Neon e a francesa O Novato.

A mostra terá 20 sessões, sendo 15 abertas ao público e cinco fechadas para escolas. A maior parte dos filmes não teve destaque no circuito comercial brasileiro, mas foi mencionada ou premiada nos principais festivais de cinema do mundo. Os títulos são de diversos gêneros e a curadoria é de André Zacchi.

Ingressos podem ser retirados na bilheteria do cinema uma hora antes das sessões, gratuitamente.

PROGRAME-SE



Dia 17

10h e 14h:Minha Vida de Abobrinha, direção de Claude Barras. 2017 (França)

20h:É apenas o fim do mundo, direção de Xavier Dolan. 2016 (França / Canadá)



Dia 18

20h:Fogo no Mar, direção de Gianfranco Rosi. 2016 (Itália / França)

Dia 19

20h:Personal Shopper, direção de Olivier Assayas. 2017 (França)



Dia 20

16h: Minha Vida de Abobrinha (França)

18h: Demônio de Neon, direção de Nicolas Winding Refn. 2016 (Dinamarca / França / EUA)

Dia 21

16h: Abril e o mundo extraordinário, direção de Franck Ekinci, Christian Desmares. 2015(França / Bélgica / Canadá)

18h: Estados Unidos pelo Amor, direção de Tomasz Wasilewski. 2016 (Polônia / Suécia)

A animação francesa Minha Vida de Abobrinha Foto: Reprodução / Reprodução

Dia 22

10h: Minha Vida de Abobrinha (França)

14h:Minha Vida de Abobrinha (França)

Dia 23

20h:Eu, Daniel Blake, direção de Ken Loach, 2016 (Reino Unido / França / Bélgica)

Dia 24

20h:Much Loved, direção de Nabil Ayouch. 2016 (Marrocos / França)

Dia 25

20h:De longe te observo, direção de Lorenzo Vigas Castes. 2016 (Venezuela / México)



Dia 26

20h: A Assassina, direção de de Hsiao-Hsien Hou. 2016 (Taiwan / China)



Dia 27

16h:O Mundo dos Pequeninos, direção de Hiromasa Yonebayashi. 2012 (Japão)

18h:Os Cowboys, direção de Thomas Bidegain. 2017 (França)

Dia 28

16h: O Novato, direção de Rudi Rosenberg. 2017 (França)

18h: Boi Neon, direção de Gabriel Mascaro. 2016 (Brasil)

"Boi Neon" foi exibido no Florianópolis Audiovisual Mercosul de 2016 Foto: FAM / Divulgação

Endereço:

Cinespaço Beiramar Shopping (Rua Bocaiúva, 2.468, Centro, Florianópolis)

Informações no site da Mostra.



Leia também

Música dialética e experimental: orquestras Manancial Alvorada e Tao se encontram no Teatro do CIC

Com foco em novos artistas e 100% independente, segunda edição da Parque Gráfico terá 60 expositores