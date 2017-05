Claudinei aprova poder de reação da equipe do Avaí diante do São Paulo

Série A 23/05/2017 | 08h30 Atualizada em

Avaí melhora no segundo tempo, mas não consegue evitar o revés no Morumbi

O Avaí teve chance de ao menos somar outro ponto no Campeonato Brasileiro, porém faltou efetividade e ter menos erros diante do São Paulo. No Morumbi, perdeu por 2 a 0, com um gol no começo da partida e outro no finzinho. Ainda que o resultado tenha sido negativo, o desempenho não deixou o técnico Claudinei Oliveira chateado. Para ele, o Leão poderia ter mostrado mais no decorrer primeiro tempo, com a mesma postura da etapa complementar.

— Nossa equipe estava passiva no jogo. Tínhamos de reagir, ir em cima de juiz, discutir e sem se apequenar ante o São Paulo. Fizemos poucas faltas, nosso time é assim por característica, tenta roubar e não faz a falta. Acho que tivemos confiança no segundo tempo, obtivemos posse de bola. No primeiro tempo respeitamos demais o São Paulo, e no segundo tempo fomos respeitados — comentou o treinador, na entrevista coletiva após o duelo em São Paulo.

De acordo com Claudinei Oliveira, um dos problemas do Avaí neste início de Brasileirão ficou evidente. A equipe é jovem, e há jogadores debutando na elite nacional. Por conta disse, o comandante demonstrou ser esperada que haja ocasiões em que os atletas venham sentir o peso de uma partida, como enfrentar o São Paulo no Morumbi.

— Eles vão ter de viver cada momento na Série A, é a primeira vez para alguns deles. Talvez tenhamos atletas que sentiram isso. Vamos entender melhor ainda e aprender a jogar o campeonato. Acho que é normal a oscilação. Não fizemos um primeiro tempo tão bom, ainda que tivéssemos chance de sair na frente. No intervalo conseguimos ajustar a equipe, empurramos o São Paulo, tivemos posse de bola. No final abrimos o time e eles conseguiram o segundo gol, que definiu a partida – pontou.

O Avaí volta a jogar às 20h de segunda-feira na próxima rodada. O Leão vai a Chapecó para enfrentar a Chapecoense, na Area Condá.



