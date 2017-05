Claudinei ganha três reforços, mas tem dor de cabeça no Avaí antes da estreia no Brasileirão

Série A 12/05/2017 | 15h59 Atualizada em

O lateral Diego Tavares (D) já está treinando com o restante do elenco Foto: André Palma Ribeiro / Avaí

O elenco do Avaí tem oficialmente mais três opções para encarar o Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira, a equipe azurra apresentou três reforços: o zagueiro Airton, o lateral-direito Diego Tavares e o volante Wellington Simião. Os três já estão com os documentos regularizados e ficam à disposição do técnico Claudinei Oliveira para a estreia do Brasileirão, que acontece neste domingo, às 16h, contra o Vitória, na Ressacada.

A contratação dos jogadores foi informada pelo presidente Francisco Battistotti após a final do Campeonato Catarinense, no fim de semana passado. Nesta semana, eles foram integrados aos treinamentos.

Airton e Tavares estavam no Paraná. Simião jogou o Campeonato Paulista pelo Ituano.

Preocupação com Denilson

Apesar de ganhar mais opções para montar o Avaí, o técnico Claudinei Oliveira ganhou uma dor de cabeça antes da estreia no Brasileirão. O atacante Denilson, artilheiro do time na temporada, deixou a atividade na manhã desta sexta-feira carregado. A suspeita é de uma entorse no tornozelo esquerdo.

Agora, ele será avaliado para saber se terá condições de estar em campo contra o Vitória no domingo.O provável Leão vai a campo com Kozlinski; Leandro Silva, Betão, Alemão e Capa; Luan, Judson e Marquinhos; Denilson (Diego Jardel), Romulo e Junior Dutra.



