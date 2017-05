Claudinei pretende dar continuidade à escalação do Avaí no Brasileirão

Série A 19/05/2017 | 14h53 Atualizada em

Se for para mudar, que seja o resultado. O Avaí continua com a mesma escalação dos últimos jogos para enfrentar o São Paulo. A formação que iniciou o empate em 0 a 0 com o Vitória vai ser a que entra em campo às 20h de segunda-feira, no Morumbi. Foi o que indicou o técnico Claudinei Oliveira em entrevista coletiva nesta sexta.

— Nossa escalação, se todos estiverem aptos, será a mesma. Pensamos em alternativas, em coisas que ocorrerem durante o jogo, isso faremos nos treinos. A tendência é a equipe que iniciou contra o Vitória seja a que comece contra o São Paulo também – disse o comandante azurra.

Em virtude das chuvas na capital, o treinamento da manhã desta sexta teve de ser realizado em grama sintética coberta, no Fair Play, ao lado da Ressacada. Porém, conforme as palavras de Claudinei, não há dúvidas de que o Avaí começa o embate ante o São Paulo com Kozlisnki; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Judson, Luan e Marquinhos; Romulo, Junior Dutra e Denilson.

O Avaí tem até o momento apenas três jogadores entre os contratados para a Série A, e segue com a formação ainda do Catarinense. A ideia do comandante do Leão é bem clara: está no entrosamento o trunfo para este início de Brasileirão, bem como buscar o resultado positivo ante o São Paulo.

— Acho que é importante, além dos atletas já se conhecerem. É raro uma equipe conseguir o acesso e quase seis meses depois entre os titulares haver oito atletas que participaram da campanha. Isso não é agrado, mas competência dos jogadores. A manutenção fez com que tivéssemos a boa campanha no Catarinense. Temos de reforçar, mas mudo quando precisa mudar. Acho que só se muda quando necessário. Ideia é manter a base, pelo entrosamento e conhecimento da parte tática que têm – descreveu o treinador do Avaí.

A equipe ainda faz mais dois treinamentos, no sábado e no domingo, antes do confronto das 20h de segunda-feira, no Morumbi.



Confira mais notícias doAvaí.

Veja a tabela de classificação da Série A