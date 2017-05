Coletivo Itajaí paga salários atrasados e afasta retomada da greve

Transporte público 17/05/2017 | 18h23 Atualizada em

Foto: Marcos Porto / Divulgação

A Coletivo Itajaí cumpriu o que havia prometido e concluiu nesta quarta-feira o pagamento dos salários dos empregados. A medida afastou, pelo menos por enquanto, a possibilidade de retomada da greve.



Durante a tarde o prefeito Volnei Morastoni (PMDB) homenageou os 160 voluntários, servidores e motoristas de vans, táxis e microonibus que ajudaram a manter o transporte coletivo durante a paralisação, na semana passada _ e evitaram que o caos fosse maior.



Na foto, entrega o reconhecimento ao representante do Sindicato dos Condutores Autônomos de Táxi de Itajaí, Luiz Carlos Lapa da Silva.



Interesse na operação

O problema com a Coletivo pode ter sido resolvido desta vez, mas a possibilidade de uma ruptura permanece. A prefeitura de Itajaí continua em alerta para a eventual contratação de emergência de uma substituta.Três empresas se apresentaram esta semana interessadas em assumir temporariamente o transporte coletivo caso o contrato seja cancelado de vez.



As candidatas são de São Paulo, Curitiba (PR) e do Espírito Santo. Nesta quarta-feira, juntavam a documentação para atender aos pré-requisitos do edital de cadastro.