Colombo destaca ações do governo na abertura oficial da Expogestão em Joinville

Debate de ideias 09/05/2017 | 17h08 Atualizada em

Foi aberta oficialmente na tarde desta terça-feira, no complexo da Expoville, em Joinville, a 15ª Expogestão, evento que reúne lideranças empresariais de todo o Brasil para discutir ideias e sugerir soluções para o meio corporativo. Estiveram presentes na solenidade políticos e autoridades como o prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro; o governador de SC, Raimundo Colombo; o presidente da Fiesc, Glauco Côrte; o prefeito de Joinville, Udo Döhler; e o deputado estadual Darci de Mattos, entre outros.



Em seu pronunciamento, o governador Colombo destacou as ações do governo para manter as contas em dia, defendeu as reformas da Previdência e política e ressaltou que o Estado foi o último a entrar na crise econômica e está sendo o primeiro a sair. Para Colombo, a Expogestão é uma boa "oportunidade para ouvir, pensar, refletir, construir e realizar".



— Os desafios da gestão, tanto no campo público quanto no privado, estão muito fortes, e a Expogestão reúne empresários para discutir inovação, qualidade de gestão e bons resultados. Isso é o que nos anima muito porque é dessa forma que vamos melhorar a produtividade e a eficiência — afirmou Colombo.



Já o presidente da Fiesc, Glauco Côrte, lembrou que a Expogestão é realizada em um momento complexo da vida brasileira, mas que o importante é reafirmar que o setor produtivo não se deixou contaminar pelas dificuldades nas áreas política, social e ética.



— Não nos deixamos contaminar por isso; ao contrário, durante todo esse período temos encaminhado propostas, discutido medidas para ajudar e contribuir na recuperação da economia brasileira — declarou.

Para Côrte, Santa Catarina já iniciou o processo de retomada do crescimento. Ao cumprimentar o governador Colombo e anunciar à plateia que ele receberá a principal homenagem da indústria catarinense, a Ordem do Mérito Industrial, Côrte destacou a importância do cumprimento do compromisso com o não aumento da carga tributária.



— Santa Catarina foi um dos poucos Estados do País que não aumentou os impostos durante a crise — disse.



A Expogestão terá até quinta-feira palestrantes nacionais e internacionais, além de uma feira de negócios, seminários e muitos workshops no complexo da Expoville.