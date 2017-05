Com 297 mil pessoas sem trabalho, SC bate recorde de desemprego no primeiro trimestre de 2017

Trabalho 18/05/2017 | 11h34 Atualizada em

Santa Catarina bateu mais um recorde de desemprego no primeiro trimestre de 2017, com 7,9% de desocupação, revelou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua Trimestral, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. Com isso, a população sem trabalho no Estado alcançou 297 mil pessoas, 78 mil a mais que no mesmo período do ano passado, variação de 35,8%. Com relação ao trimestre anterior, houve crescimento de 71 mil pessoas desocupadas, aumento de 31,3%.



Para o levantamento, são consideradas desocupadas as pessoas em idade de trabalhar (a partir de 14 anos), sem atividade remunerada, e que procuraram trabalho ativamente semana de referência da pesquisa.



Florianópolis também teve aumento na taxa de desocupação, de 5,9% no primeiro trimestre do ano passado para 6,3% em igual período deste ano. Ainda assim, segue sendo a capital com o menor índice.



No país, a taxa foi de 13,7% nos três primeiros meses deste ano, conforme já havia sido divulgado no dia 28 de abril, a mais alta na série histórica. O IBGE considera ocupada uma pessoa que trabalhou pelo menos uma hora remunerada na semana de referência da pesquisa.

Rendimento subiu no Estado

O rendimento médio real de todos os rendimentos recebidos por mês em SC passou de R$ 2.130 nos primeiros três meses de 2016 para R$ 2250 no primeiro trimestre deste ano. Já em Florianópolis, o rendimento caiu de R$ 2473 para R$ 2394, no mesmo tipo de comparação.

