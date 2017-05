Com "expert" em São Paulo, Avaí se prepara para jogo contra o Tricolor

Série A 18/05/2017 | 12h55 Atualizada em

O Avaí se prepara para o primeiro jogo fora de casa neste Campeonato Brasileiro e tem uma carta na manga para tentar surpreender o São Paulo, na segunda-feira, no Morumbi: o volante Wellington Simião, contratado como reforço para a Série A. Atleta que disputou o Campeonato Paulista pelo Ituano, ele enfrentou o Tricolor no Morumbi e conseguiu ajudar o seu time a sair de campo sem a derrota. Agora, a vontade é de dar um passo maior, conquistando os três pontos com a camisa do Leão

— Ajuda em saber como o São Paulo joga, a força deles no Morumbi, as variantes do Rogério Ceni. Essas informações eu vou passar para o Claudinei e tentar ajudá-lo para na segunda-feira conseguirmos a vitória — destacou o atleta em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

A missão não será fácil. Embora o time da capital paulista não esteja apresentando um futebol que tenha empolgado a sua torcida, Simião destaca que a qualidade do time dirigido por Rogério Ceni é grande e a equipe precisa ser respeitada.

— Os pontos fortes deles são o Cueva e o Pratto, tanto que o gol que tomamos foi dos pés deles. Esses dois me chamaram a atenção no dia do jogo. A defesa deles ainda não está sólida, vem sofrendo algumas falhas e temos que aproveitar esse momento — aponta o atleta.

Na estreia do Avaí na Série A, no empate por 0 a 0 com o Vitória, Simião fez sua estreia com a camisa azurra. Ele entrou na segunda etapa, nao lugar do meia Marquinhos. O jogador agora espera a oportunidade para começar uma partida entre os titulares.

— Eu me senti muito bem, fui acolhido pelo grupo, comissão técnica. A adaptação foi tranquila e isso reflete em campo. Entrei, consegui fazer um bom jogo. Estar feliz aqui ajuda nisso.

