Com horário especial, agências da Caixa registram fila para saque do FGTS em Florianópolis

Contas inativas 13/05/2017 | 10h11 Atualizada em

O terceiro lote de saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi liberado na última sexta-feira. No entanto, com as agências bancárias da Caixa Econômica Federal (CEF) atendendo em horário especial neste sábado, os beneficiados nascidos em junho, julho e agosto aproveitaram a manhã de folga para fazer a retirada dos valores. Em Florianópolis, no centro da cidade, a CEF localizada no Largo da Alfândega amanheceu com fila.

Dona Bernadina Aparecida de Melo, de 51 anos, foi uma das primeiras a chegar no local. Ela acompanhava o esposo e, após 30 minutos de espera, o casal saiu com o dinheiro na mão.

— Foi muito bom quando eu peguei o meu. Paguei as minhas contas, fiz reforma na minha casa. Dessa vez, eu foi pegar [o FGTS] do meu marido. Vou usar para isso também. É muito bom conseguir vir fazer as coisas no sábado. No dia de semana a gente trabalha e não consegue resolver essas coisas — contou.

Caixa Econômica Federal no centro de Florianópolis registrou fila nesta manhã Foto: Diorgenes Pandini / Agência RBS

Como Bernardina e o esposo, catarinenses que nasceram nos próximos três meses e que pediram demissão ou foram demitidos por justa causa até 31 dezembro de 2015 devem sacar R$ 564,6 milhões de contas inativas FGTS. Ao todo, 431.391 trabalhadores de Santa Catarina têm direito ao benefício nesta etapa.



Além de hoje, as agências da Caixa abrirão duas horas mais cedo na próxima segunda e terça-feira.



A lista completa das unidades da Caixa que vão funcionar nessa data pode ser acessada neste link.

Em 16 de junho, será a vez de os nascidos em setembro, outubro e novembro acessarem os montantes de contas inativas. Por fim, em 14 de julho, os trabalhadores que aniversariam em dezembro vão poder sacar o dinheiro. Em ambos os casos, valem as regras definidas pela MP 763/16.

Leia mais notícias:

Mais de 430 mil catarinenses devem sacar R$ 564,6 mi de contas inativas do FGTS a partir de sexta-feira

Terceira etapa de saques do FGTS começa amanhã com expectativa de trazer R$ 135 milhões para o Vale