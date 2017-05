Com mistério na escalação, Criciúma enfrenta o Oeste em Barueri

Série B 20/05/2017 | 08h30 Atualizada em

Nos trabalhos da semana, nenhum coletivo e nenhum esboço de time titular. No Criciúma, o técnico Deivid fez mistério sobre quem vai a campo enfrentar o Oeste – SP, neste sábado, às 16h30min, na Arena Barueri. A decisão pode ser uma tentativa de esconder o jogo de um velho conhecido do Tigre, Roberto Cavalo, hoje técnico do clube paulista. Os dois times perderam na estreia, e vão em busca dos três pontos na segundada rodada da Série B.

– Ainda tenho algumas dúvidas na forma como a gente vai jogar, mas provavelmente vai ser a base que começou jogando contra o Santa Cruz. Independentemente disso, temos que estar prontos, fazer uma grande partida, buscar os três pontos. A gente sabe que vai ser muito difícil, o Oeste é um time bem treinado pelo Cavalo, um cara que motiva muito o grupo dele, mas a gente está bem preparado – diz o treinador do Tigre.

A novidade entre o grupo de 18 jogadores que viaja para São Paulo é o volante Jocinei, apresentado oficialmente na manhã de sexta-feira. Já outro volante, Barreto, continua fora do time depois de sofrer um pancada. O goleiro Luiz deve estar de volta ao gol, como titular e capitão. Apesar do indicativo de um time semelhante ao que perdeu em casa na estreia, Alex Maranhão pode aparecer no trio de ataque, no lugar de Jheimy.

O Oeste perdeu na estreia para o Paysandu, por 2 a 0, e quer buscar em casa os pontos perdidos. No retrospecto, os dois times se enfrentaram somente quatro vezes, com duas vitórias para o Criciúma, um empate e uma derrota.

Ficha técnica

Oeste – SP

Rodolfo; Daniel Borges, Luiz Gustavo, Guilherme Garutti e Joilson; Fernando Aguiar, Willian Cordeiro e Lídio; Mazinho, Júlio César e Robert

Técnico: Roberto Cavalo

Criciúma

Luiz; Diogo Mateus, Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Ricardinho, Paulinho e Douglas Moreira; Silvinho, Caio Rangel e Jheimy

Técnico: Deivid

Arbitragem: Marielson Alves Silva, auxiliado por Marcos Welb Rocha de Amorim e Jose Carlos Oliveira dos Santos (trio da Bahia)

Local: Arena Barueri – SP, às 16h30min

Leia mais:



Confira a tabela da Série B