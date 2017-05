Com pênalti não marcado, Avaí empata com Vitória na estreia

Série A 14/05/2017 | 18h12 Atualizada em

Mais de quatro anos depois, os leões da Ilha e Baiano voltaram a se enfrentar pelo Brasileirão, desta vez na Série A, mas ninguém venceu. O Avaí, que retorna à Primeira Divisão em 2017, não conseguiu bater o Vitória em casa, time que promete ser adversário direto na luta pela permanência na elite.



O jogo na tarde de sol deste domingo em uma Ressacada com 4.798 torcedores mostrou que a equipe catarinense terá um grande desafio entre os 20 melhores do futebol nacional.

O Vitória teve maior domínio e as melhores chances do jogo, sendo duas bolas na trave. O Avaí, por sua vez, reclamou muito de um pênalti não marcado em Junior Dutra, o que poderia ter mudado a história do jogo (veja abaixo).

— Não tinha porque me jogar ali, era bola de gol. Eu acredito que ele (o árbitro) não teve má fé, mas é um lance que mudaria o resultado — disse o atacante após a partida.



Já o treinador Claudinei Oliveira disse que faltou "personalidade" ao árbitro Felipe Gomes da Silva para marcar a penalidade.

O jogo

O time baiano começou com domínio de bola, procurando espaços, mas o Avaí marcava adiantado. Com seis minutos, Cleiton Xavier cortou Judson e chutou de fora da área, mas a bola passou por cima do gol. A primeira chance realmente perigosa também foi dos visitantes. Na cobrança de escanteio, Rafaelson quase abriu o placar com um cabeceio de costas para o gol.

A partir dos 20 minutos, o jogo ficou mais calmo, com o Vitória dominando a bola e o Avaí se fechando. E num erro da equipe baiana, Judson chutou de primeira e o goleiro Fernando Miguel faz uma bela defesa. Mesmo assim, o Rubro-negro continuou bem. Willian Farias driblou e mandou uma bomba de canhota, que acertou o poste direito de Kozlinski.

Segundo tempo

A etapa complementar já começou com duas faltas cometidas pelo Vitória. Numa delas, Marquinhos cruzou para Alemão, que quase marcou de cabeça, só que o jogador estava impedido. Após esse lance, o time baiano voltou a dominar a partida com vários lances perigosos. Primeiro, num chute por cima do gol de Cleiton Xavier. Depois, a zaga do Avaí afastou mal e Paulinho mandou de primeira na trave de Kozlinski.

O jogo começou a ficar tenso quando o árbitro Felipe Gomes da Silva não marcou pênalti em cima do Junior Dutra e recebeu muitas vaias da torcida avaiana. Depois, Capa foi derrubado na entrada da área. O árbitro marca falta, mas a torcida se indigna porque ele não mostrou o cartão amarelo. O último lance perigoso foi um cruzamento de Capa na área, mas o goleiro Fernando Miguel cortou de soco para longe.

O próximo desafio do Avaí será contra o São Paulo no Morumbi, no dia 22, segunda-feira, às 20h.



FICHA TÉCNICA

AVAÍ (0)

Kozlinski; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Luan, Judson (Vinícius Pacheco) e Marquinhos (Simião); Denilson, Romulo (Diego Tavares) e Junior Dutra.

Técnico: Claudinei Oliveira

VITÓRIA (0)

Fernando Miguel; Patric, Alan Costa, Renê e Geferson; Willian Farias, Uillian Correia e Cleiton Xavier; David (Euller), Paulinho (Jean Pineda) e Rafaelson (Flávio).

Técnico: Petkovic

Cartões Amarelos: René e Willian Farias (Vitória).

Arbitragem: Felipe Gomes da Silva, auxiliado por Ivan Carlos Bohn e Luciano Roggenbaum (trio do Paraná)

Público: 4.798.

Local: Estádio da Ressacada

Confira mais notícias do Avaí

Veja a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro