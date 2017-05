Com poucas confirmações, Temer cancela jantar com aliados

Terremoto no poder 21/05/2017 | 17h05 Atualizada em

Encontros de Temer com aliados se tornaram ainda mais frequentes desde a divulgaçaõ do conteúdo das delações da JBS Foto: Ueslei Marcelino / REUTERS/FOLHAPRESS

O presidente Michel Temer decidiu cancelar o jantar previsto para a noite deste domingo (21), no Palácio da Alvorada. O motivo é a baixa adesão aos convites encaminhados pelo ministro da Secretaria de Governo, Antônio Imbassahy, a deputados e senadores da base.

Em meio à crise aberta pela delação de executivos da JBS, Temer tenta garantir apoio no Congresso e manter a agenda de reformas. No entanto, interlocutores do Planalto dizem que o aviso, feito pela manhã, ocorreu "em cima da hora", e que muitos parlamentares não chegariam a Brasília a tempo do encontro. Oficialmente, o Planalto diz que nunca houve intenção de jantar.



Mesmo que não tenha conseguido mobilizar o evento que planejava, Temer está reunido com ministros, no Alvorada, desde o início da tarde. O peemedebista já recebeu os titulares da Casa Civil, Eliseu Padilha; da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco; da Justiça, Osmar Serraglio; e da Defesa, Raul Jungmann. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também se encontrou com Temer pela manhã.

Os encontros com ministros e deputados aliados se tornaram ainda mais frequentes desde a última quarta-feira (17), quando o conteúdo das delações da JBS começou a ser divulgado. Além de advogados e auxiliares diretos, Temer tem consultado os políticos mais próximos para discutir formas de enfrentar a crise.

Nos bastidores, o Palácio da Alvorada tem sido chamado de "bunker".