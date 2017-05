Comunidade internacional deve se unir contra o terrorismo, diz Putin

Moscou 09/05/2017 | 09h04 Atualizada em

O presidente russo, Vladimir Putin, pediu nesta terça-feira (9), durante a comemoração do 72º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, para que o mundo se una no combate ao "terrorismo", e afirmou que a Rússia pode vencer qualquer agressor.

A cada 9 de maio, o país celebra o Dia da vitória, que comemora a capitulação da Alemanha nazista, em 1945.

— A situação atual nos obriga a aumentar a nossa capacidade defensiva, mas para combater de maneira eficaz o terrorismo, o extremismo, o neonazismo e outras ameaças é preciso consolidar a comunidade internacional — disse Putin, que presidiu o tradicional desfile militar na Praça Vermelha de Moscou.

A Rússia está "aberta a qualquer tipo de cooperação", insistiu Putin, e afirmou que Moscou "estará sempre do lado das forças de paz e dos que escolhem o caminho da cooperação de igual para igual".

Durante a Segunda Guerra Mundial, a então União Soviética perdeu 27 milhões de pessoas. A vitória de 1945 se converteu, desde então, em um dos mitos fundadores do patriotismo russo.

— Esta monstruosa tragédia não pode ser evitada em primeiro lugar porque a ideologia criminal de superioridade racial foi tolerada devido à desunião dos grandes países — disse Putin, lembrando que "não havia, nem há nenhuma força que possa conquistar nosso povo". — Nunca esqueceremos que a liberdade da Europa e a paz tão esperada no planeta venceram graças aos nossos pais, aos nossos avós e aos nossos tataravós.

O desfile militar do Dia da Vitória também serve para demonstrar o poderio militar russo, ao qual o governo destina grandes recursos.

*AFP