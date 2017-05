Confira 11 eventos para curtir no finde em SC

Programe-se 11/05/2017 | 15h51 Atualizada em

Rural Rock Fest

Entre os anos 2000 e 2007, a pacata São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, recebeu o Rural Rock Fest, festival de rock que reunia bandas locais. Quase dez anos depois, o evento criado pela "gangue dos meninos bons" volta a ocorrer na cidade a partir desta sexta (12) até domingo (14).

Quando: de sexta (12) a domingo (14)

Onde: Cancha do Nelson, Santa Tereza, São Pedro de Alcântara. Veja como chegar lá

Quanto: R$ 30 até quinta-feira (11). Depois, R$ 50 para os três dias. A lista dos pontos de venda pode ser conferida na página do evento no Facebook.





Mundo Livre S/A

A banda liderada por Fred 04 desembarca com a turnê do DVD Mangue Bit que faz uma retrospectiva pela carreira do grupo. Direto de Recife, o Mundo Livre S/A vem com sucessos como Meu Esquema, Samba Esquema Noise, Ela é Indie e muito mais.

Quando: sexta (12), às 23h

Onde: Célula Showcase (Rod. João Paulo, Nº 75, João Paulo, Florianópolis)

Quanto: R$ 45 3º lote à venda no site Sympla e na Roots Records (Rua Felipe Schmidt, Nº 249 - Loja 204, 2º piso - Centro, Florianópolis).

Munhoz e Mariano

A dupla vai apresentar hits do sertanejo universitário como Camaro Amarelo e Seu Bombeiro.

Quando: sexta (12), a partir das 23h

Onde: Fields (Av. Paulo Fontes, 1250, Centro, Florianópolis)

Quanto: R$ 30 (fem) e R$ 50 (masc).

Almir Sater, Renato Teixeira e Sérgio Reis

Três dos maiores nomes da genuína música sertaneja, no mesmo palco, para uma emocionante releitura dos grandes clássicos que marcaram suas carreiras, e claro, a vida de milhares de pessoas.

Quando: sábado (13), a partir das 23h

Onde: Centrosul (Av. Governador Gustavo Richard, 850, Centro, Florianópolis)

Quanto: a partir de R$ 70. Disponíveis no Blueticket.

Foto: Marcos Hermes / Divulgação

Diogo Nogueira

Filho do sambista João Nogueira, Diogo cresceu entre bambas e se tornou um grande nome do samba atual. O show faz parte da turnê Alma Brasileira.

Quando: sábado (13), a partir das 21h

Onde: Centro de Cultura e Eventos da UFSC (Campus Reitor João David Ferreira Lima, s/n, Trindade, Florianópolis)

Quanto: a partir de R$ 140. Disponíveis no site Blueticket. Desconto de 10% para sócio e acompanhante do Clube do Assinantena compra do ingresso antecipado.

Belo e Pixote

Quando: sábado (13), a partir das 21h

Onde: Stage Music Park (Rod. Maurício Sirotsky Sobrinho, 1.050, Jurerê Internacional, Florianópolis)

Quanto: a partir de R$ 60. Disponíveis no site Blueticket. Desconto de 30% (setor Pista e Pista VIP) para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.

Faferia

Jovens artistas são os principais participantes da 36ª edição da Feira de Artes de Florianópolis. Haverá pocket show acústico com Fernanda Rosa & Igor Ishikawa, teatro de sombras com música O Lobo e a Lua, com Renata Oliveira e Andrés Tissier, e show de Renata Swoboda

Quando: sábado (13), das 11h às 17h

Onde: Casa do Teatro Armação (Praça XV de Novembro, Centro, Florianópolis)





Projota

Nome destacado no rap nacional, a trajetória recente de Projota é inegavelmente pop. Ele tem no currículo rimas românticas que tocam nas rádios, como Ela só quer paz e parcerias com a cantora Anitta.

Quanto: sexta-feira (12), abertura da casa às 23h

Onde: Woods Balneário (Avenida Atlântica, 4450, Centro)

Quanto: a partir de R$ 50. Disponíveis no site Ingresso Nacional.

Foto: Rodrigo Sambaqui / Divulgação

Peter Pan - O Musical

A peça apresenta a história do personagem infantil Peter Pan, que se recusava a crescer. Em Santa Catarina, o espetáculo é encenada por 13 atores das escolas/companhias de teatro Aktoro, Cia Vanguarda, NAFT, Cia Grito e UDESC.

Quando: sábado (13) e domingo (14), às 16h

Onde: Teatro Municipal Bruno Nitz (Avenida Central nº 50, esquina com a Rua 300, Centro, Balneário Camboriú)

Quanto: R$ 50 e R$ 25 (meia), na bilheteria do teatro ou online.





Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

Depois das Onze

Gabie Fernandes e Thalita Meneghim celebram a amizade e o canal Depois das Onze, sucesso no Youtube entre o público adolescente. Elas estão em turnê por Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Quando: sábado (13), às 16h e às 20h

Onde: Teatro Municipal de Itajaí (Rua Gregório Chaves, 110, Fazenda, Itajaí)

Quanto: R$ 80. Disponíveis no site Blueticket. Desconto de 25% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.

Almir Sater, Renato Teixeira e Sérgio Reis

Três dos maiores nomes da genuína música sertaneja, no mesmo palco, para uma emocionante releitura dos grandes clássicos que marcaram suas carreiras, e claro, a vida de milhares de pessoas.

Quando: sexta-feira (12), a partir das 23h

Onde: Joinville Square Garten (Avenida Santos Dumont, 2625, Aventureiro)

Quanto: a partir de R$ 60. Disponíveis no site Blueticket.

