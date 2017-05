Confira as estreias da semana nos cinemas de SC

Cinema 18/05/2017 | 11h11 Atualizada em

Confira os trailers, sinopses e em quais salas entram os filmes Antes que eu vá, Corra!, O mundo fora do lugar, O Rastro e Rei Arthur - A lenda da espada:



Antes que eu vá

Drama. 99 minutos. Classificação indicativa: 10 anos. EUA. De Ry Russo-Young, com Zoey Deutch, Halston Sage, Elena Kampouris.

Samantha Kingston (Zoey Deutch) é uma jovem que tem tudo o que uma garota pode desejar na vida. No entanto, essa vida perfeita chega a um final abrupto e repentino no dia 12 de fevereiro, um dia que seria um como outro qualquer se não fosse o da sua morte. Porém, segundos antes de realmente morrer, ela terá a oportunidade de mudar a sua última semana e, talvez, o seu destino.



Antes que eu vá estreia nos seguintes cinemas: Balneário Shopping (Baln. Camboriú), Shopping Neumarkt (Blumenau), Beiramar e Iguatemi Shopping (Florianópolis), Garten Shopping (Joinville) e Continente Shopping (São José).



Corra!

Suspense. 104 minutos. Classificação indicativa: 14 anos. EUA. De Jordan Peele, com Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener.

Chris (Daniel Kaluuya) é jovem negro que está prestes a conhecer a família de sua namorada caucasiana Rose (Allison Williams). A princípio, ele acredita que o comportamento excessivamente amoroso por parte da família dela é uma tentativa de lidar com o relacionamento de Rose com um rapaz negro, mas, com o tempo, Chris percebe que a família esconde algo muito mais perturbador.

Corra! estreia nos seguintes cinemas: Balneário Shopping (Baln. Camboriú), Shopping Neumarkt (Blumenau), Arcoplex (Criciúma), Beiramar e Iguatemi Shopping (Florianópolis), Arcoplex (Itajaí), Garten Shopping (Joinville) e Continente Shopping e Itaguaçu (São José).

O mundo fora do lugar

Drama. 101 minutos. Classificação indicativa: 12 anos. Alemanha. De Margarethe von Trotta, com Katja Riemann, Barbara Sukowa, Matthias Habich.



Quando Paul Kromberger (Matthias Habich) e sua filha Sophie (Katja Riemann) encontram, por acaso, uma foto da cantora de ópera americana Caterina Fabiani (Barbara Sukowa), o homem reconhece nela sua falecida esposa Evelyn. Incapaz de convencer seu teimoso pai, Sophie viaja para Nova York para encontrar Caterina e investigar essa estranha semelhança.

O mundo fora de lugar tem pré-estreia no Paradigma Cine Arte, em Florianópolis, às 11h de sábado (20).



O Rastro

Suspense. 110 minutos. Classificação indicativa: 14 anos. Brasil. De J. C. Feyer, com Rafael Cardoso, Leandra Leal, Natália Guedes.

João Rocha (Rafael Cardoso), um jovem e talentoso médico em ascensão, acaba encarregado de uma tarefa ingrata: supervisionar a transferência de pacientes quando um hospital público da cidade do Rio de Janeiro é fechado por falta de verba. Quando tudo parece correr dentro da normalidade, uma das pacientes, criança, desaparece no meio da noite, levando João para uma jornada num mundo obscuro e perigoso.

O rastro estreia nos seguintes cinemas: Balneário Shopping (Baln. Camboriú), Shopping Neumarkt (Blumenau), Pátio (Chapecó), Beiramar e Iguatemi Shopping (Florianópolis), Garten Shopping (Joinville) e Continente Shopping e Itaguaçu (São José).



Rei Arthur - A lenda da espada

Ação. 126 minutos. Classificação indicativa: 14 anos. EUA. De Guy Ritchie, com Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law.

Arthur (Charlie Hunnam) é um jovem das ruas que controla os becos de Londonium e desconhece sua predestinação até o momento em que entra em contato pela primeira vez com a Excalibur. Desafiado pela espada, ele precisa tomar difíceis decisões, enfrentar seus demônios e aprender a dominar o poder que possui para conseguir, enfim, unir seu povo e partir para a luta contra o tirano Vortigern, que destruiu sua família.

Rei Arthur - A lenda da espada estreia nos seguintes cinemas: Arcoplex (Araranguá), Balneário Shopping (Baln. Camboriú), Shopping Neumarkt (Blumenau), Pátio (Chapecó), Della Giustina (Criciúma), Beiramar e Iguatemi Shopping (Florianópolis), Arcoplex (Itajaí), Shopping Mueller e Garten Shopping (Joinville), Via Catarina (Palhoça) e Continente Shopping e Itaguaçu (São José).

