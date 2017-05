Confira quem foi a ganhadora do concurso Plus Model Brasil realizado em Joinville 

Moda 07/05/2017 | 20h59 Atualizada em

O primeiro evento de moda plus size de Santa Catarina foi sediado neste final de semana em Joinville. Quem compareceu ao evento pode conferir palestras, mesas-redondas, debates e expositores de todo o Estado e de várias regiões do País. A intenção é dar visibilidade ao conceito de moda para todos.



Leia as últimas notícias de Joinville e região em AN.com.br



Além da programação, durante o evento também ocorreu a final do concurso Plus Model Brasil by Aline Zattar. A competição leva o nome da top model joinvilense que idealizou o evento junto com a jornalista e blogueira Letícia de Assis, do Projeto Sim, Sou Diva. Para Aline, promover o evento é dar visibilidade as mulheres que não se encaixam nos padrões. A ideia é que garotas de tamanhos reais se sintam representadas em toda a sua diversidade.



— Acreditamos na importância do empoderamento feminino, da mulher plus e de todas as garotas que não se encaixam nos estereótipos. O evento busca a valorização de todo tipo de corpo de democratização da moda para todas — afirmou.



A nova cara da moda plus size foi escolhida entre 19 concorrentes que representaram vários estados do País. Durante o desfile do Plus Model Brasil, as garotas modelaram vestindo trajes jeans e camiseta, maio e vestido de festa.



Elas foram avaliadas por 10 jurados nos quesitos beleza, harmonia corporal, desenvoltura na passarela, postura e fotografia. A vencedora do concurso foi Marcela Oliveira, representante do estado de São Paulo.



Confira as ganhadoras:

1º lugar: Marcela Oliveira – candidata de São Paulo

2º lugar: Thais Lane – candidata de Minas Gerais

3º lugar: Bruna Delezuck – candidata do Paraná