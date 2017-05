Confirmado: Milton Nascimento apresenta em Florianópolis a turnê "Semente da Terra" em setembro

Bituca está de volta 10/05/2017 | 09h56 Atualizada em

Milton Nascimento está de volta a Santa Catarina e dessa vez para apresentar um novo show, a turnê Semente da Terra. Com repertório baseado em temáticas sociais, o espetáculo será no dia 16 de setembro no Centro de Cultura e Eventos da UFSC. Os ingressos começam a ser vendidos a partir de sexta-feira via Bluetickete os valores ainda não foram divulgados. O novo projeto celebra os 50 anos do lançamento do primeiro disco do músico.

Ava Nheyeyru Iyi Yvy Renhoi, ou Semente da Terra, é o nome que Milton Nascimento recebeu de 37 lideranças espirituais da Nação Guarani Kaiowá numa cerimônia realizada em 2010. O nome de batismo Guarani, concedido para pouquíssimas pessoas nascidas fora da tribo, surgiu a partir da percepção que os índios tiveram ao olhar uma foto de Milton. Nenhuma das lideranças jamais tinha ouvido falar dele antes de um show que o cantor fez num evento com indígenas de várias etnias em Campo Grande (MS).

Após uma discussão fechada de duas horas entre líderes Guarani em que a foto de Milton passava de mão em mão, caciques e pajés – que estavam num camarim - entraram durante o show de Bituca e fizeram o batizado no palco. Semente da Terra, nome desenhado pelos índios naquela noite pantaneira de maio, foi escolhido para sacramentar a volta de Milton ao encontro direto de seu público, após um ano sabático.

O espetáculo tem direção musical de Wilson Lopes (que também toca violão) e a participação de Beto Lopes (sete cordas), do baterista Lincoln Cheib, do contrabaixista Alexandre Ito, dos vocais de Barbara Barcellos, do pianista Kiko Continentino e Widor Santiago nos metais.

O repertório foi escolhido por meio de uma seleção com forte conotação política e social que foi sendo afiada em suas três últimas turnês: Uma Travessia (2012), Linha de Frente (2014) e Tarde (2015). Por meio de canções que marcaram profundamente 50 anos de trajetória, Milton chega em 2017 renovado, com a força de seu canto, sua raça, seus sonhos e, principalmente, sua coragem.

Agende-se



O quê: Semente da Rerra, com Milton Nascimento

Quando: 16/9, 21h

Onde: Centro de Cultura e Eventos da UFSC (Campus Trindade, Florianópolis)

Quanto: ainda não divulgado. Via Blueticket

