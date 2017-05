Conheça os 45 filmes selecionados para o Festival Florianópolis Audiovisual Mercosul, o FAM 2017

Cinema 23/05/2017 | 11h10 Atualizada em

Pioneiro em Santa Catarina e um dos mais longevos festivais de cinema do Brasil, o Florianópolis Audiovisual Mercosul (FAM) divulgou as produções selecionadas para a edição 2017. Serão exibidos 45 filmes de dez países em cinco mostras competitivas. Uma das novidades é a Mostra de Videoclipes. O principal evento de cinema no Estado será realizado de 20 a 25 de junho no Centro de Cultura e Eventos da UFSC, em Florianópolis.

O FAM teve recorde de inscritos este ano. Foram 710 trabalhos, 30 % a mais que no ano passado, de países como o Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Espanha, Paraguai, Peru, Porto Rico e Uruguai. A seleção foi feita por 25 curadores.

Sucesso nos anos 1990, os videoclipes voltaram com vigor nos últimos anos e o gênero acabou ganhando uma mostra exclusiva no festival. Das oito produções selecionadas, metade é estrangeira e dois são catarinenses.

E se a arte é espelho dos anseios sociais, o cinema também reflete problemáticas da contemporaneidade. Nesta 21ª edição do FAM, temáticas que tocam em questões de gênero, da mulher na sociedade e indígenas estão evidentes em muitas produções. Os documentários Precisamos Falar do Assédio, de Paula Sacchetta; e Índios no Poder, de Rodrigo Arajeju (DF), são exemplos.

— Tivemos também a preocupação de trazer diretoras mulheres. É importante que os discursos sejam propagados de diversas bocas — enfatiza a diretora de programação do FAM, Marilha Naccari.

Com o maior número de inscritos, a Mostra de Curtas Mercosul exibe 15 obras, incluindo o vencedor do festival argentino Oberá en Cortos, o documentário Distancia, de Joaquin Pedretti. A conexão com países do Mercosul, aliás, é uma das premissas do FAM, que ao longo dos anos vem sendo uma janela de exibição e lugar propício para a reflexão das várias políticas das plataformas audiovisuais do Brasil e Mercosul. Dos 45 filmes selecionados, 12 são de países latino-americanos.

A programação completa do FAM 2017, incluindo os longas selecionados para a mostra não-competitiva, será divulgada no começo de junho.

Os selecionados:

DOC-FAM

- Abrindo o Armário, de Dario Menezes e Luis Abramo (RJ e SP)

- Artigas, um caminho, de Elaine Tavares (SC)

- Guarnieri, de Francisco Guarnieri (SP)

- Manos Unidas (Argentina, Bolívia, Chile)

- Precisamos Falar do Assédio, Paula Sacchetta (SP)

- Som dos Sinos, de Marina Thomé e Marcia Mansur (MG, SP e RJ)

Mostra de Curtas Catarinense

- Cinco5, de Camila Arriaga Torres (Santa Cruz de la Sierra, Florianópolis, Bogotá, Cocha Bamba, Asunción)

- Espaços Móveis Ruídos, de Bianca Scliar. Documentário(Florianópolis)

- Ilha do Carvão, de Fábio Brüggemann. Documentário (Florianópolis)

- Larfiagem, de Gabi Bresola. Documentário ( Herval do Oeste, Joaçaba, Florianópolis)

- Natália, de Stanley Costa. Drama (Florianópolis)

- O Prometido, de Rodrigo Araujo e Thiago L. Soares. Suspense (Florianópolis)

- Verada de Rio, de Leonardo Lima da Silva. Drama (São José Cerrito)

CONVIDADO: Do que te Lembras Maria?, de Mara Salla. Drama (Palhoça)

Curta Do que te Lembras Maria?, de Mara Salla, é convidado da Mostra de Curtas Catarinenses Foto: FAM / Divulgação



Mostra de Curtas Mercosul

- Al Silencio, de Mariano Cócolo. Ficção (Argentina - Mendoza)

- Animais, de Guilherme Alvernaz. Animação (SP)

- A un día de ayer, de Facundo Forti. Ficção (Buenos Aires)

- Dormidos, de Jorge Fierro. Ficção (Montevidéo)

- Estado Itinerante, de Ana Carolina Soares. Ficção (MG)

- Hasta aquí todo va bien, de Ernesto Lozano Redondo. Ficcção (Bogotá)

- Hospital da Memória, de Pedro Paulo de Andrade. Ficção (SP)

- Iluminadas, de Gabi Saegesser. Documentário (Pernambuco)

- Índios no Poder, de Rodrigo Arajeju. Documentário (Distrito Federal)

- Kurusu Rebelde, de Miguel Aguerro. Ficção (Paraguai - Aregua)

- Ocupação Hotel Cambridge, de Andrea Mendonça. Documentário (SP)

- Piscina, de Leandro Goddinho. Ficção (SP)

- Procura-se Irenice, de Marco Escrivão, Thiago B. Mendonça. Doc. (SP)

- Três Tipos de Medo, de Bruno Bini. Ficção (MT)

Especial Oberá en Cortos: Distancia, de Joaquin Pedretti. Documentário (Argentina e Espanha)

Mostra Infantojuvenil

- Alegria, de Hsu Chien Hsin. Ficcção (RJ)

- Barbante, de Daniel Couto e Samir Hauaji. Ficção (MG)

- Macacada, de Thomas Larson. Animação (SP)

- Meninos e Reis, de Gabriela Romeu. Documentário (SP)

- No Caminho da Escola, de alunos da rede municipal de ensino fundamental de Vitória. Animação (ES)

- O Bruxo do Cosme Velho, de alunos da rede municipal de ensino fundamental de Vitória. Animação (ES)

- Solito, de Eduardo Reis. Animação (Porto Alegre)

- Uma aventura na caatinga, de Laercio Filho. Animação (Paraíba)

Mostra Videoclipe

- Adogás - Skrotes, de Henrique Neumann (Florianópolis)

- Caníbal, Juan Manuel Costa (Argentina e Porto Rico - Córdoba e Unquillo)

- De Cara, Antônio Rossa (Florianópolis)

- Fume River - Ghost, Jonathan Vargas e Juan Felipe Orozco (Colômbia)

- Mapu Kimun, Maria Manzanares (Argentina - Bariloche)

- Relojes, Francisco Marise (Buenos Aires )

- Tagore - Mudo, Fabrício Koltermann (Rio Grande do Sul )

- The Wall¿s Drama, Diego Navarro (Minas Gerais )