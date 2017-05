Conheça os seis catarinenses que concorrem ao Prêmio Influenciadores Digitais 

Para votar 19/05/2017 | 15h51 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

Frederico Elboni, de Blumenau, concorre na categoria Comportamento e Estilo de Vida Foto: Charles Guerra / New Co

Seis catarinenses estão concorrendo ao Prêmio Influenciadores Digitais, da revista Negócios da Comunicação, que busca valorizar o empreendedorismo e a habilidade de quem usa novas tecnologias para se comunicar de forma inovadora, gerar relevância ao assunto em que atua e fazer bons negócios. A votação foi prorrogada até o dia 26 de maio pelo site premioinfluenciadores.com.br.

Veja quem são os catarinenses:

Tudo Construção, de Mafra

Categoria: Cidades, Arquitetura e Urbanismo



Frederico Elboni, de Blumenau

Categoria: Comportamento e Estilo de Vida

Diycore, de Florianópolis

Categoria: Design e Decoração



Biologia com o Prof. Jubilut, de Florianópolis

Categoria: Educação, Cidadania e Inclusão

Blog da Mimis, de Florianópolis

Categoria: Fitness



Adrenaline, de Florianópolis

Categoria: Tecnologia Digital

Os seis influenciadores digitais mais relevantes para cada categoria do prêmio foram selecionados a partir de buscas nas duas principais plataformas digitais: o Facebook e o Google, durante fevereiro e março de 2017, por meio de métricas de audiência, influência e relevância. Nesta segunda etapa, há votações e premiações distintas: a do voto técnico, formado por profissionais de comunicação de todo o país, e a do voto popular, que decidirão os 3 melhores entre os melhores, por categoria, para cada público. Os três premiados, por categoria, segundo cada público, receberão um troféu de reconhecimento como vencedores.

Ao todo, são 22 categorias: Beleza; Cidades, Arquitetura e Urbanismo; Ciência e Tecnologia; Comportamento e Estilo de Vida; Cultura e Entretenimento; Design e Decoração; Economia; Política e Atualidades; Educação, Cidadania e Inclusão; Empreendedorismo e Negócios; Esporte; Fitness; Games; Gastronomia; Humor; Meio Ambiente e Sustentabilidade; Mídia e Comunicação; Moda; Saúde; Tecnologia Digital; Viagem e Turismo.



Leia mais:

Marcos Piangers fala sobre a mudança para Curitiba



Recém-nascida de Balneário Camboriú ganha fama internacional por sorriso em selfie



Conheça o publicitário que largou a agência para virar tatuador e hoje faz sucesso no Instagram