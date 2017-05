Contra May, trabalhistas britânicos prometem estatizações e aumento de impostos para os mais ricos

Guinada à esquerda 16/05/2017 | 07h41 Atualizada em

Após anos de posições centristas sob a influência da "terceira via" de Tony Blair, os trabalhistas britânicos devem apresentar, nesta terça-feira (16), um programa eleitoral "radical e responsável", com propostas de nacionalizações e do fim da austeridade.

O líder trabalhista e candidato a primeiro-ministro Jeremy Corbyn, justificou a necessidade de mudança para as eleições de 8 de junho porque o país está sendo dirigido "para os ricos, a elite e os interesses ocultos" nos sete anos de governo conservador.

"Mudará nosso país", deve afirmar Corbyn no discurso de apresentação do programa em Bradford, noroeste da Inglaterra, de acordo com trechos divulgados pelo partido.

O programa incluirá um aumento dos impostos para os salários elevados, compreendidos entre 80 mil libras (94 mil euros ou US$ 103 mil) e 150 mil libras por ano, de acordo com os jornais The Times e The Daily Telegraph. Para os salários superiores a esta faixa, a taxa de impostos será a máxima, de 50%.

Além disso, o partido também prometerá estatizar o sistema ferroviário, os correios e as empresas de distribuição de água. Os trabalhistas também devem propor um "imposto Robin Hood" às transações financeiras.

Os conservadores da primeira-ministra Theresa May registram uma vantagem de 20 pontos nas pesquisas de intenção de voto para as eleições legislativas.

