Corpo de homem é encontrado com as mãos amarradas em praia de Barra velha

Segurança 21/05/2017 | 15h01 Atualizada em

O corpo de um homem foi encontrado por volta das 13h30 deste domingo na areia da praia da Península, em Barra Velha. Segundo os Bombeiros Militares, ele estava com os braços amarrados com uma fita.



Os bombeiros informaram que não havia vestígios de qualquer tipo de lesão por trauma aquático no homem, que não teve a identidade revelada. O corpo tinha um corte pontudo na orelha e hematomas de agressão no rosto.



O homem foi encontrado na areia sem vida. O corpo ficou aos cuidados da Polícia Civil, que vai investigar o caso. O corpo deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal.