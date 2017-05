Criciúma apresenta atacante Fabinho Alves para a disputa da Série B

reforço 09/05/2017 | 18h10 Atualizada em

Mais um reforço para a Série B do Brasileiro é apresentado oficialmente no Criciúma. O atacante Fabinho Alves, 30 anos, chega ao clube depois de defender as cores do Joinville pelo Estadual. Experiente e bastante conhecido pelo torcedor catarinense, o jogador se junta ao elenco que recebe o Santa Cruz no sábado, às 16h30min, na estreia pelo Campeonato Brasileiro.

— Eu tinha vínculo até final da Série C com o Joinville, mas com cláusula que poderia sair se aparecesse Série B ou A, e graças a Deus pintou o Criciúma, garantiu esse interesse que se não me engano vem desde 2015, quando sai da Chapecoense. Dessa vez deu certo e aqui estou — comentou o jogador, durante a apresentação.

O Tigre está bem servido de atacantes, mas o jogador chega para disputar uma vaga na posição. Com características próprias como velocidade e qualidade para servir o camisa 9, o jogador também destaca a marcação como um dos seus pontos fortes. Para ele, é importante o time ter um elenco de qualidade, já que o campeonato é longo.

— Time que quer subir para a Série A tem que ter elenco, são 38 rodadas, tem lesão, cartão, então tem que ter um grupo forte, para sair um e quem entrar dar conta do recado — explicou.

O jogador elogiou o trabalho que vem sendo feito no Criciúma, e disse que ser treinado pelo técnico Deivid vai ser uma oportunidade única de aprendizado. O grupo está ansioso pela estreia no sábado, mas Fabinho espera que seja com vitória. O sucesso no campeonato depende de uma boa arrancada.

— Pensamento bom, a gente veio para cá confiante. O trabalho é bom, o pensamento é subir pois um time com a estrutura que tem, o trabalho que está sendo feito aqui, tem que subir para a Série A — projetou.

Perfil Fabinho Alves

Nome completo: Fabio da Silva Alves.

Data de nascimento: 11/06/1986.

Naturalidade: Vitória (ES).

Altura: 1,75 metro.

Clubes: Cruzeiro, Villa Nova, Cabofriense, Ipatinga, Al-Arabi, Nacional-MG, Bangu, Chapecoense, ABC, Paysandu e Joinville.

