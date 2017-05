Criciúma tem nova chance para voltar à primeira divisão do país

Série B 13/05/2017 | 07h02 Atualizada em





Goleiro Luiz é referência pela confiança do plantel e experiência Foto: Fernando Ribeiro / Criciúma EC

Objetivo do clube: acesso à Série A

Participações na Segunda Divisão: 23

Campanha no ano: 25 jogos, 10 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 42 gols pró, 40 gols contra e aproveitamento de 48%

Atleta destaque: capitão do time, Luiz ele está no Criciúma desde 2014 e tem contato até 2020. Com 34 anos, o goleiro é referência aos jovens do elenco e respeitado pelo grupo. Já fez 135 jogos pelo Tigre, e dentro do esquema proposto pelo técnico Deivid, de trabalhar a saída de bola desde o campo de defesa, é o goleiro que melhor apresenta técnica para dar fluidez à conceito.

Quem chegou: Jocinei (volante), Paulinho (volante), Erick Flores (meia), Fabinho Alves (atacante) e Zé Roberto (atacante)

Quem saiu: Ferron (zagueiro), Pimentinha (atacante) e Hélio Paraíba (atacante)

Gabriel Skinner, executivo de futebol

¿O Criciúma é um time grande de camisa, de tradição e que está há muito tempo longe da elite do futebol brasileiro. Por isso queremos levar o Criciúma de volta para onde não deveria ter saído. Hoje sabemos o quanto é importante, não somente para a própria cidade e seu envolvimento, o aumento da quantidade de sócios, mas também para o orçamento. Hoje as receitas dos times da Série A são quase três vezes maiores que a dos times da Série B. Com um orçamento maior, se consegue melhores jogadores, aumenta o número de sócios, movimenta todo o contexto¿.

