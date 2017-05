Curtas de terror catarinenses participam do projeto "13 Historias Estranhas 2"

Medo 19/05/2017 | 21h00 Atualizada em

Os curtas-metragens catarinenses Aniversário do Pedro, produzido pela Novelo Filmes e dirigido por Cíntia Domit Bittar, e Apóstolos, de Marcos DeBrito, integram o longa 13 Histórias Estranhas 2, produzido por Ricardo Guiorzi. A antologia com treze curtas dirigidos por nomes do cinema de terror e fantástico brasileiro (entre eles Liz Marins, que traz seu pai para o elenco, o ícone do terror José Mojica Marins, o Zé do Caixão) estreia neste sábado (20), em Porto Alegre. A exibição será no festival Fantaspoa, considerado o maior festival de cinema desse gênero na América Latina.

Aniversário do Pedro foi viabilizado através do Prêmio Catarinense de Cinema e é um found footage, subgênero do horror no qual as histórias são contadas em primeira pessoa, como se o personagem segurasse a câmera. Para gravar o filme, a produtora utilizou uma câmera VHS de 1989, utilizada para captar todas as imagens. A protagonista é interpretada por Gabriele Bittar, que também participou do curta A Menina Só, também da Novelo Filmes.



Apóstolos: Marcelo Argenta interpreta o apóstolo Mateus. Atuou no Terra Prometida da Record Foto: Apóstolos / Reprodução

Já em Apóstolos, um homem sem cabeça prepara uma estranha ceia em frente a uma câmera fotográfica. Para seu retrato tétrico, ele precisa conseguir a cabeça de Judas antes que chegue a lua cheia.



Em 2015, Ghiorzi reuniu um grupo de diretores do sul do país para a realização de 13 curtas que dariam origem ao longa 13 Histórias Estranhas. Desta vez, há diretores de todo o país. Participam do longa, além de Cíntia e DeBrito, Kapel Furman (São Paulo), Paulo Biscaia Filho (Paraná), Liz Marins (São Paulo), Rubens Mello / Julio Wong (São Paulo), Claudio Ellovitch (São Paulo), Ricardo Ghiorzi (Rio Grande do Sul), Filipe Ferreira (Rio Grande do Sul), Felipe M. Guerra (Rio Grande do Sul), Rodrigo Brandão (Minas Gerais), Taísa Ennes Marques / Rafael Duarte (Rio Grande do Sul) e Lucas Sá (Maranhão).



Foto: 13 Histórias Estranhas 2 / Reprodução

