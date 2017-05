De verba para "Dilma Bolada" a e-mail secreto: leia as delações de Mônica e Santana que citam Dilma

Lava-Jato 12/05/2017 | 16h37 Atualizada em

Relator da Operação Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Edson Fachin determinou a derrubada de sigilo das delações premiadas do casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura. Com isso, o conteúdo das colaborações foi divulgado, em vídeo e PDF.



A petição de número 6.890 reúne todas as informações do casal de marqueteiros. Abaixo, a íntegra dos depoimentos divididos em cinco volumes:

Volume 1

Volume 2

Volume 3

Volume 4

Volume 5

