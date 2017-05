De volta, Paulinho comenta sobre o novo desafio: "Jogar no Criciúma já é uma pressão"

reforço 15/05/2017 | 18h49 Atualizada em

Na reestreia com a camisa do Criciúma, o volante Paulinho fez boa partida, arriscou de fora da área e deu velocidade ao meio campo, mas a vitória não veio. O Santa Cruz – PE venceu o Tigre por 2 a 1 no último sábado, na rodada de estreia da Série B. A conquista dos primeiros três pontos do time catarinense teve que ser adiada, mas o grupo espera que por pouco tempo. No sábado eles enfrentam o Oeste – SP, em Baueri, e querem voltar pra casa com a vitória.

— Jogar no Criciúma já é uma pressão, a grandeza do clube, história que tem. Iniciando em casa com uma derrota no Brasileiro, perdendo em casa, aumentou agora. Mas, eu vejo que temos plenas condições de buscar um resultado positivo contra o Oeste, procurar acertar o que não deu certo no último e buscar os três pontos lá fora — comenta o jogador.

O volante também comentou sobre o desempenho do Criciúma na última partida, e da qualidade apresentada no primeiro tempo. Com uma queda de ritmo no segundo, o adversário aproveitou para virar o jogo e acabar com a festa do Tigre, no dia do aniversário de 70 anos.

— A gente procurou fazer o que o Deivid pediu nessas três semanas que tivemos para nos preparar. No primeiro tempo conseguimos colocar em prática bem, no segundo caiu um pouco e fomos punidos com dois gols. Aora é levantar a cabeça, eu tenho certeza que vamos reverter essa situação — projetou.

Com passagem pelo Criciúma em 2015, Paulinho avaliou como positiva a sua estreia na temporada 2017, mas disse que ainda tem pontos a melhorar. Ele destacou a qualidade do elenco e pediu calma ao torcedor, para que evite julgamentos cedo demais. Na partida contra o Oeste, o elenco do Criciúma vai se encontrar um velho conhecido, Roberto Cavalo, mas o volante acredita que isso não deve ser uma vantagem para o time paulistano.

— Ele conhece algumas peças individuais, alguns jogadores que ele trabalhou aqui, mas a maneira do Deivid trabalhar é bem diferente da dele, então eu acho que o que vai contar mesmo é a hora que a bola rolar, e seja o que Deus quiser — comentou.

O Criciúma encara o Oeste-SP às 16h30min de sábado, na Arena Barueri. Com a derrota na primeiro rodada, o Tigre está em 14º lugar na tabela.



