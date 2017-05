Defesa Civil alerta para risco de deslizamento em cinco cidades de Santa Catarina

Prevenção 19/05/2017 | 11h23 Atualizada em

A Defesa Civil emitiu alerta às 6h25min desta sexta-feira para o risco de deslizamento em Jaraguá do Sul, Pomerode, Benedito Novo, Joinville e Garuva. Também há possibilidade de alagamentos, já que a previsão indica mais chuva para as próximas horas e nas últimas 24 horas choveu mais da metade do que era previsto para o mês de maio. Caso o morador perceba qualquer movimentação de terra, a orientação é deixar o local e ligar para 199 ou 193.

Na manhã desta sexta-feira, o Rio Jaraguá apresentava 2,5 metros acima do nível normal. No Rio da Luz, próximo ao CTG Velha Querência, um ribeirão transbordou e alagou a rua principal.



Em Joinville, equipes da Defesa Civil passaram a monitorar os principais rios que cortam vários bairros das zonas Norte, Oeste, Leste e Sul, como o Rio do Braço, Águas Vermelhas, Itaum e Itaum Mirim.

