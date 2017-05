Delação da JBS aponta propina de US$ 150 milhões para Lula, Dilma e PT em contas no Exterior

Terremoto no poder 19/05/2017 | 14h54 Atualizada em

Ex-presidentes participaram de ato em defesa do polo naval no mês passado, em Rio Grande

Ex-presidentes participaram de ato em defesa do polo naval no mês passado, em Rio Grande Foto: Anderson Fetter / Agencia RBS

Se chegaram a sorrir ao som dos primeiros estrondos da bombástica delação da JBS à Procuradoria-Geral da República (PGR), os petistas voltam a sentir o amargor das revelações feitas pela Operação Lava-Jato com a divulgação da íntegra da colaboração dos executivos da maior indústria mundial de processamento de proteína animal, nesta sexta-feira.

Os detalhes informados por Joesley Batista, dono da JBS, atingem diretamente os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Também são implicados como recebedores e articuladores de propina outros quadros do PT como o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, os ex-ministros Antonio Palloci e Guido Mantega, e o ex-tesoureiro do partido João Vaccari Neto.

Conforme Joesley, Lula recebeu pagamentos indevidos de US$ 50 milhões, depositados em uma conta no Exterior. O mesmo expediente teria sido usado, disse o depoente, para enviar US$ 30 milhões a Dilma fora do país. O empresário apontou o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega como interlocutor para as remessas. A JBS afirma ter apelado à corrupção junto aos dois ex-presidentes para obter vantagens em financiamentos no BNDES e também em negócios envolvendo os fundos de pensão Petros, da Petrobras, e Funcef, da Caixa Econômica Federal.

O saldo dessas contas somariam US$ 150 milhões em 2014. A delação indica que parte dos recursos também seria usada para irrigar o caixa do PT. Joesley disse ter recebido solicitação de Vaccari Neto para que ele "emprestasse" uma conta bancária no Exterior, onde seriam depositadas as propinas. O petista teria determinado ao executivo que, conforme os depósitos fossem ocorrendo fora do país, os pagamentos deveriam ser resgatados e disfarçados com a emissão de notas falsas ou em forma dissimulada de doações eleitorais.



A defesa de Dilma ainda não se manifestou sobre as denúncias, mas a ex-presidente têm negado envolvimento em ilícitos apurados pela Operação Lava-Jato.

Os advogados do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins e Roberto Teixeira, divulgaram nota rebatendo as acusações, alegando que "as afirmações de Joesley Batista em relação a Lula não decorrem de qualquer contato com o ex-Presidente, mas sim de supostos diálogos com terceiros, que sequer foram comprovados".

Leia a íntegra da nota da defesa de Lula abaixo:



Verifica-se nos próprios trechos vazados à imprensa que as afirmações de Joesley Batista em relação a Lula não decorrem de qualquer contato com o ex-Presidente, mas sim de supostos diálogos com terceiros, que sequer foram comprovados.

A verdade é que a vida de Lula e de seus familiares foi – ilegalmente – devassada pela Operação Lava Jato. Todos os sigilos û bancário, fiscal e contábil – foram levantados e nenhum valor ilícito foi encontrado, evidenciando que Lula é inocente. Sua inocência também foi confirmada pelo depoimento de mais de uma centena de testemunhas já ouvidas – com o compromisso de dizer a verdade – que jamais confirmaram qualquer acusação contra o ex-Presidente.

A referência ao nome de Lula nesse cenário confirma denúncia já feita pela imprensa de que delações premiadas somente são aceitas pelo Ministério Público se fizerem referência – ainda que frivolamente – ao nome do ex-Presidente.



Cristiano Zanin Martins e Roberto Teixeira



