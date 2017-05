Delator da JBS diz que Dilma pediu R$ 30 mi à campanha de Pimentel, afirma jornal

Operação Lava-Jato 18/05/2017 | 17h32 Atualizada em

A ex-presidente Dilma Rousseff teria pedido ao empresário Joesley Batista, do Grupo JBS, doação de R$ 30 milhões para a campanha do governador Fernando Pimentel (PT), de Minas Gerais. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

A informação está em um dos anexos da delação premiada negociada entre os donos da companhia com a Procuradoria-Geral da República. O encontro teria ocorrido no Palácio do Planalto no final de 2014. A doação teria sido feita via caixa 2. Na prestação de contas de Pimentel à Justiça Eleitoral, constam doações da JBS em valores mais baixos.



A assessoria de Pimentel informou à Folha que qualquer assunto referente a contas de campanha deve ser tratado com o partido. A assessoria de Dilma não se posicionou até a publicação da reportagem e a JBS não comentou.



