Delator diz que pagou para Dário Berger votar em Renan contra LHS para presidente do Senado

Em 2015, Renan derrotou LHS pela presidência do Senado em eleição secreta. Dário declarou voto no catarinense Foto: PMDB / Divulgação

A delação do executivo da JBS Ricardo Saud na Operação Lava-Jato cita outros políticos e partidos de Santa Catarina em supostos repasses de propina dissimulada para campanhas no Estado. Em trecho do depoimento gravado em vídeo à Procuradoria Geral da República (PGR), o senador Dário Berger (PMDB) é relacionado com o beneficiado de R$ 1 milhão, em 2014, que teria sido repassado pelo também senador Renan Calheiros (PMDB-AL).

– O Dário Berger era candidato a senador por Santa Catarina, do PMDB, com chances reais de ganhar. Então, o Renan investiu nele R$ 1 milhão para comprometer o voto (para a presidência do Senado, cuja eleição seria realizada em fevereiro de 2015). Até foi um desgaste porque o falecido senador Luiz Henrique era o candidato do PMDB de Santa Catarina à presidência do Senado com o Renan. Houve um desgaste, e o Dário acabou votando no Renan por causa desse comprometimento – diz Saud no vídeo.

O valor de R$ 1 milhão citado por Saud faz parte de um total de R$ 9,91 milhões da JBS que teriam sido distribuídos para Renan, via PMDB nacional, na forma de propina dissimulada como doação oficial. O dinheiro foi distribuído para vários candidatos de diferentes partidos e Estados. Essa é a primeira vez que o nome de Dário aparece em delações premiadas da Lava-Jato.Além desse trecho, o senador peemedebista é citado em outros momentos nos anexos da Petição 7003 da PGR. Em uma planilha onde constam centenas de políticos, o valor ao lado do nome do catarinense é de R$ 500 mil.

TSE tem registro deR$ 500 mil em doação



Na prestação de contas declarada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Dário recebeu três pagamentos da JBS nas eleições de 2014. O primeiro deles em 17 de setembro de 2014, por meio de Michel Temer (PMDB-SP), então candidato a vice-presidente na chapa de Dilma Rousseff (PT), no valor de R$ 100 mil em cheque. Já em 22 de setembro daquele ano, Dário recebeu também em cheque, R$ 200 mil, via diretório nacional do PMDB. Dias antes de decidir nas urnas a vaga ao Senado, em 2 de outubro de 2014, Dário recebeu novo aporte de R$ 200 mil, novamente em cheque e por meio de Temer.

Porém, o trecho que relaciona o senador catarinense ao recebimento de R$ 500 mil não especifica se a quantia foi paga em espécie, cheque ou transferência bancária. A reportagem entrou em contato com o senador Dário Berger, mas ele estava com o telefone celular desligado. O advogado Nilton Macedo, que faz a defesa de Dário em processos existentes no Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ), disse desconhecer a citação ao nome do cliente na delação premiada de Ricardo Saud, da JBS.

— Não tenho conhecimento, não. Mas é tudo muito esquisito. Essas operações estão se constituindo nisso: salta uma formiguinha aqui, daqui a pouco vira um formigueiro, e não se investigou a formiguinha.Também por meio de telefone, a assessoria de imprensa do senador afirmou que ele desconhece o conteúdo da gravação e que irá se posicionar depois de ter acesso ao conteúdo completo da delação.

Colaborou Upiara Boschi